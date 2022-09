Zac Efron abbandona la dieta vegana: adesso ci prova col digiuno intermittente

di Manuela 12 Settembre 2022

Zac Efron ha dato il suo addio alla dieta vegana: l’attore ha deciso di cambiare alimentazione in quanto il suo corpo era esausto dopo due anni di dieta a base vegetale. Però ha dichiarato che, dal punto di vista morale, vorrebbe ancora essere vegano (una sorta di “Dai, rimaniamo amici” in ambito nutrizionale). Ma cosa mangerà, ora? Beh, a quanto pare ha reintrodotto la carne nella sua dieta, anche se ha deciso di provare con il digiuno intermittente.

Zac Efron, 34 anni, da due anni era vegano. Solo che, come ha spiegato a Men’s Health, ha iniziato a sentirsi troppo stanco. Il suo corpo non riusciva a elaborare le verdure nel modo giusto, motivo per cui ha deciso di dire ciao-ciao alla dieta vegana e di provare qualcosa di nuovo.

Dopo aver fatto diversi test di sensibilità alimentare, Efron ha ammesso di seguire adesso una dieta ricca di proteine: fa solo due pasti al giorno, ma in ciascuno di essi c’è la carne. Inoltre, prima di iniziare i pasti, beve dell’aceto di mele. Il tutto seguendo il digiuno intermittente: il digiuno viene interrotto alle 11, momento della giornata in cui mangia una zuppa di brodo di carne e verdure con una proteina tipo pollo o alce. Ok, lo so che suona strano, ma lui vive negli USA, patria delle alci.

Poi digiuno di nuovo fino a fine giornata, quando mangia il secondo pasto composto da più carne e da un carboidrato sano come la quinoa o le patate dolci. Questo vuol anche dire che, finalmente, Efron può nuovamente godersi uno dei suoi cibi preferiti: le interiora. A quanto pare la star di High School Musical adora il fegato con le cipolle.

Tuttavia l’attore ha ammesso di avere dei rimpianti per quanto riguarda questo cambiamento del suo stile di vita: moralmente vorrebbe essere ancora vegano, ma il suo corpo richiede altro (della serie “Non sei tu, sono io”).

Comunque sia, Efron è in buona compagnia. Anche alcune altre star hanno deciso di abbandonare la dieta vegana. Per esempio nel 2020 Miley Cyrus< aveva dichiarato di aver smesso di essere vegana perché il suo cervello non funzionava correttamente. Inoltre provava sempre un intenso dolore all’anca e aveva la sensazione di soffrire costantemente di malnutrizione.