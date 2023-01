Zafferano, startup mette a punto un metodo per quadruplicare la fioritura

Una startup ha messo a punto un metodo innovativo per far fiorire lo zafferano quattro volte l'anno anziché una.

di Luca Venturino 11 Gennaio 2023

Lo zafferano – una spezia tanto nota ai golosi quanto al portafoglio degli stessi. Coltivata principalmente in Asia minore e anche in una manciata di Paesi del Mediterraneo, tra cui il nostro caro e vecchio Stivale, si tratta di una delicata pianta la cui fioritura avviene appena una volta all’anno, per un periodo di sole due o tre settimane, durante il tardo autunno. Ma attenzione, perché le particolari restrizioni che dominano la produzione dello zafferano non si fermano affatto qui, anzi: i pistilli devono infatti necessariamente essere raccolti a mano la mattina immediatamente successiva all’apertura del fiore, in modo da evitare che il sapore si perda nell’aria.

Un procedimento meticoloso che porta a rese bassissime – si stima che siano necessari 15 mila fiori per un misero chilogrammo – che, a loro volta, portano a prezzi elevatissimi e crea un terreno fertile per la fioritura di tentativi di truffa e contraffazione. L’intera questione, tuttavia, potrebbe cambiare grazie a Saffron-Tech, startup israeliana che ha messo a punto un protocollo per la coltivazione in agricoltura verticale che, grazie all’intelligenza artificiale, permette di “quadruplicare” la produzione.

La coltivazione controllata: la trovata di Saffron-Tech

I nostri lettori più attenti avranno notato che “quadruplicare” è finito in un cauto virgolettato: è importante notare, infatti, che il protocollo creato dal team della startup non è una formula magica che moltiplica esponenzialmente la resa delle singole piante; ma più semplicemente va ad ampliare la misera finestra della fioritura. Cosa intendiamo? Semplice: grazie alla coltivazione indoor e al rispetto di una combinazione di fattori, il gruppo di esperti ha trovato un modo per far fiorire lo zafferano quattro volte l’anno anziché una.

La pietra angolare, come accennato, è rappresentata dall‘intelligenza artificiale. Grazie a essa, infatti, il team di Saffron-Tech è riuscito a trovare e successivamente a creare le condizioni di temperatura, umidità e irrigazioni ideali, accuratamente calibrate in base ai bisogni della pianta. Quel che è ancora più notevole, i risultati sono stati ottenuti senza l’utilizzo di pesticidi, fertilizzanti o ingegneria genetica: si tratta di una semplice ma innovativa declinazione della già ampiamente conosciuta agricoltura verticale.

Importante considerare, poi, i risparmi di acqua, terreno (attualmente si usano container di 40 metri quadri equivalenti per resa a 0,1 ettari di terreno), fertilizzanti ed elettricità; oltre alla già citata maggiore disponibilità del prodotto (l’obiettivo dichiarato dagli esperti della startup è di incrementare la produttività addirittura fino a 50 volte rispetto alla coltivazione tradizionale). Le prospettive per il futuro sono rosee e, se il modello dovesse trovare ampio utilizzo, i prezzi finirebbero ovviamente per abbassarsi.