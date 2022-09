Zampe di gallina: ne mangia 121 g in 1 minuto, è il nuovo Guinness World Record

A proposito di record particolari: una donna in Suda Africa ha ottenuto il nuovo Guinness World Record mangiando 121 grammi di zampe di gallina in 1 minuto.

di Manuela 27 Settembre 2022

Record strani e dove trovarli. Se già trovavate bizzarro il record di mangiatori di peperoncini Bhut Jolokia, che ne dite del record di mangiatori di zampette di gallina? In Sud Africa, infatti, una donna ha ottenuto il nuovo Guinness World Record di zampe di gallina: ne ha mangiati 121 grammi in 1 minuto.

La vincitrice si chiama Vuyolwethu Simanile ed è riuscita nell’impresa di mandare giù 121 grammi di zampe di gallina in soli 60 secondi: è la prima persona al mondo a riuscire in tale impresa.

La donna ha gareggiato insieme ad altri quattro concorrenti nel ristorante-bar Mashamplanes Lounge, a Umlazi, nel Durban. Il ristorante in questione è specializzato nella cottura shisa nyama, frase Zulu che viene usata per indicare un metodo di cottura sui carboni ardenti, riunendo la famiglia tutta insieme.

Il locale in questione è famsoo per le sue zampe di pollo speziate, da qui la decisione di provare a realizzare il nuovo record. Subito prima dell’inizio della sfida, ecco che l’arbitro Sofia Greenacre, esperta di sfide di speed eating, ha servito 300 grammi di zampe di gallina a ciascun concorrente.

I partecipanti dovevano mangiare una sola zampa di pollo per volta: era vietato raccogliere e mangiare più zampe insieme, pena la squalifica immediata. Zampa dopo zampa, Vuyo ha mangiato con metodo le sue zampette, evitando un approccio da velocista che ha poi penalizzato alcuni dei rivali. Questi, infatti, hanno dovuto rallentare dopo aver lottato contro la consistenza gelatinosa delle zampe.

Alla fine dei 60 secondi, l’arbitro ha ripesato i piatti per capire quante zampe fossero state mangiate. Infatti questo particolare record non si riferisce al numero di zampe mangiate in un minuto, ma si concentra sui grammi consumati. Il minimo era mangiare 110 grammi, ma Vuyo è andata oltre, raggiungendo quota 121 grammi (considerate che ogni zampa pesa circa 35 grammi). Vuyo non solo è riuscita a ottenere il record, ma è stata anche l’unica a superare la soglia minima richiesta. Gli altri, infatti, hanno mangiato circa la metà delle zampe consumate da lei.