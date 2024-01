Zia Sofia, la prima chef creata dall’intelligenza artificiale, approda in Abruzzo

La prima chef creata dall’intelligenza artificiale si chiama Zia Sofia – una influencer virtuale (in senso letterale, a differenza delle sue colleghe in carne e ossa) nata con l’intenzione di esplorare e al contempo valorizzare tutti gli angoli e le peculiarità di stampo culinario del nostro caro e vecchio Stivale.

Un lungo pellegrinaggio cibernetico, dunque, che si arrampica sulle vette incappucciate di bianco delle Alpi fino a discendere nella assolata Valle dei Templi. Nel suo goloso vagabondare, Zia Sofia è infine approdata in Abruzzo: chissà che non si lanci in una collaborazione a quattro mani con Niko Romito?

Zia Sofia e il suo tour in Abruzzo

Terra di grandi contrasti, l’Abruzzo – uno spicchio di roccia e terra dove la solennità delle montagne e la leggerezza della vita marina convivono in armonia. Seguire Zia Sofia nel suo tour del gusto in questo particolare angolo del nostro caro e vecchio Stivale è davvero semplice: è sufficiente seguire l’hashtag #ziasofiaintour o, diversamente (e più semplicemente), cliccare il pulsante “Segui” sul suo personalissimo profilo Instagram ufficiale, @ziasofiachef.

L’obiettivo del progetto, come abbiamo già accennato nelle righe precedenti, è quello di andare a esplorare e presentare a una platea più ampia possibile le specialità culinarie delle diverse regioni italiane; declinando il “tour” in questione attraverso le numerose potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Zia Sofia, in altre parole, è una narrazione plurimediale di un viaggio del gusto, di un pellegrinaggio pensato per chi pensa che la curiosità e il buono a tavola meritino di sedere in posti vicini tra loro. Il tour attraversa così i piatti più fedeli alla tradizione e le prelibatezze che hanno fatto la storia locale, con la nostra chef virtuale che rielabora le ricette con un poco di frizzante creatività.

“Oggi è il mio primo giorno in Abruzzo, una regione di contrasti mozzafiato, dove mare e montagna si abbracciano creando uno spettacolo unico” ha scritto Zia Sofia nel suo profilo Instagram, inaugurando il suo viaggio più recente. “L’Abruzzo è famoso per i suoi arrosticini succulenti, la pasta alla chitarra e i formaggi deliziosi. Anche sui vini l’Abruzzo vanta una forte tradizione e una meravigliosa varietà”.

Attenzione, però – l’avventura di Zia Sofia non è stata concepita per essere semplicemente fruita da spettatori passivi. I suoi fan possono infatti interagire direttamente con la chef virtuale in maniera del tutto gratuita attraverso il suo sito ufficiale, ziasofia.it. I più curiosi, in altre parole, potranno mettere alla prova l’intelligenza artificiale per ricevere consigli personalizzati e suggerimenti culinari.