Zucca da Guinness dei Primati negli USA: la cucurbitacea pesa 47,4 kg

Zucca da record negli USA: la cucurbitacea in questione pesa 47,4 kg ed è entrata a far parte del Guinness World Record.

di Manuela 19 Ottobre 2022

Negli USA è stata registrata una zucca da Guinness dei Primati: la cucurbitacea, forte dei suoi 47,4 kg, è stata iscritta nel Guinness World Record. E lo so: la zucca dell’anno scorso presentata in Italia pesava molto, ma molto di più (anche se, probabilmente, erano varietà diverse), solo che non c’erano i giudici del Guinness World Record per registrarne il record effettivo (ma a noi bastano le foto di quei 1.226 kg di zucca per ricordarla con affetto).

Ma torniamo alla zucca statunitense da record. A presentarla è stato Derek Ruthruff, un contadino di Charlotte, nel Michigan: la sua zucca è stata misurata ufficialmente durante il Dundee’s Pumpkin Palooza a Dundee, sempre nel Michigan e verificata anche dal rappresentanti del Great Pumpkin Commonwealth.

Questa Cucurbita moschata da Guinness World Record ha il peso di circa otto zucche di grandezza media. Il segreto del suo peso, però, va forse ricercato dal fatto che la sua stazza dipende dalla sua genealogia: è stata coltivata partendo da un seme dell’ex zucca da record da 25,1 kg coltivata da Christopher Brown nel 2020. Una figlia d’arte, dunque.

C’è anche da dire che Derek coltiva Atlantic Giant Pumpkin in modo competitivo da quattro anni. E non è facile: la manutenzione di questi ortaggi di grandi dimensioni deve essere giornaliera. In particolare, per questa zucca da record, oltre ad essere impollinata a mano per controllarne la genetica, ecco che, durante la crescita, è stata adagiata su un’amaca speciale per mantenerla sollevata da terra e consentire il passaggio dell’aria. Inoltre era protetta da apposite lenzuola e tendine per evitare che il sole causasse spaccature.

L’attuale zucca da record è stata piantata il 15 aprile 2022 e impollinata il 21 luglio 2022. Già a 72 giorni, Derek si era reso conto che quella era potenzialmente una zucca da record ed è riuscito così a raccoglierla in tempo per la competizione.