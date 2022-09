di Manuela 23 Settembre 2022

Ancora tempo di acquisizioni nel settore della ristorazione. Dopo quella relativa a Eataly, ecco che adesso si viene a sapere che Zucchetti ha acquisito il gruppo Italretail e tutte le aziende a marchio SID.

Italretail e SID sono un network che si occupa di produrre registratori di cassa, hardware e softare destinati in particolar modo al settore retail e della ristorazione. Il giro di affari di Italretail/SID (l’acquisizione è comprensiva di SID Emilia di Reggio Emilia, SID Bologna, SID Modena, SID Nord di Mantova e Parma e SID Romagna di Forlì, Rimini e Pesaro) vanta qualcosa come 25 milioni di euro nel 2021, 30mila clienti attivit e più di 130mila soluzioni per il punto cassa che vengono usate in tutta Italia.

Giorgio Beneveli, fondatore e presidente di Italretail e SID, ha spiegato che la loro produzione spazia dai registratori di cassa alle stampanti fiscali e non, dai PC touch screen ai palmari, arrivando anche ai verificatori di banconote e alle applicazioni POS. Grazie all’acquisizione da pare di Zucchetti, potranno portare avanti la loro opera.

Dal canto suo Angelo Guaragni, amministratore di Zucchetti Hospitality, ha sottolineato che la loro azienda solitamente pianifica le acquisizioni valutando la compatibilità con le altre imprese del gruppo, sia nel senso di integrazione dell’offerta, sia nel senso della mentalità dell’azienda. In questo modo possono creare collaborazioni e sinergie sia tecniche che commerciali di successo.