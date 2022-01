Zucchina romanesca con fiore: adesso è un marchio registrato

di Valentina Dirindin 15 Gennaio 2022

Frenetica attività enogastronomica per il Ministero dello Sviluppo economico in questi giorni: dopo aver registrato il Marchio di impresa dell’Oliva ascolana del Piceno Dop e avviato la distribuzione dei fondi per i birrifici artigianali, ora registra anche il marchio collettivo della Zucchina Romanesca.

Ad annunciarlo è Corrado Martinangelo Presidente di #Agrocepi, Federazione nazionale agroalimentare, che ha avviato un progetto nazionale di valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza non Dop, Igp, biologiche a marchio collettivo con un’efficace tracciabilità dei prodotti. “La passione che abbiamo per i prodotti del Made in Italy agroalimentare unita alla consapevolezza dell’importanza dell’aggregazione e della tracciabilità ci ha spinto a registrare il marchio collettivo della Zucchina Romanesca, straordinario prodotto ortofrutticolo dei nostri territori”, ha detto Martinangelo.

#Agrocepi fa sapere che concederà a chiunque ne faccia richiesta i marchi nel rispetto dei regolamenti e dei rigorosi disciplinari applicati da un ente di certificazione indipendente e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole anche in base alle strategie della Federazione agroalimentare. “Sono certo si tratti di una straordinaria opportunità per i produttori e i consumatori italiani sia dal punto di vista della redditività che della qualità del prodotto. Per questo proseguiremo in questa strategia con altri prodotti e marchi nella convinzione, così, di irrobustire e migliorare tutte le filiere interessate.” Ha concluso il presidente Corrado Martinangelo.