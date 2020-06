Zuppa con farro: richiamo per rischio microbiologico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov, anzi, nuovi richiami: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti della Zuppa con farro con differenti marchi. Sugli avvisi di richiamo la motivazione è sempre la stessa: un rischio microbiologico. Sul sito i richiami portano la data del 28 giugno 2020, mentre sugli avvisi la data effettiva è quella del 27 giugno 2020.

In tutti i casi, il marchio di identificazione dello stabilimento/el produttore è Euroverde Società Agricola srl, idem dicasi per il nome del produttore che è sempre Euroverde Società Agricola srl con sede dello stabilimento in via Quinzano 1 ad Azzano Mella (BS). Questi sono i dati relativi ai diversi richiami:

Il motivo del richiamo è sempre lo stesso: un rischio microbiologico, cioè la sospetta presenza di Botulino. Nelle avvertenze ai punti vendita viene indicato di segregare il prodotto e identificarlo con cartello Non Conforme, esporre la comunicazione al consumatore e consegnare il prodotto se ancora presente a Euroverde Società Agricola srl.

Nel caso del prodotto a marchio Il Mercato – Carrefour, è possibile contattare il numero 030-9747113. Non viene specificatamente indicato negli avvisi, ma va da sé che se si ha uno di questi lotti in casa, non va consumato.