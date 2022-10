Al Solito Posto a Firenze, recensione: una pizzeria golosa in San Frediano

di Giacomo Iacobellis 3 Ottobre 2022

Da Pontedera a Firenze fino a Londra: Al Solito Posto è quel (solito) posto che sta bene in ogni città. Sicuramente a Pontedera, altrettanto a Firenze, vedremo la risposta dell’imminente inaugurazione di Londra. Al Solito Posto è quel (solito) posto del cuore in cui tornare più volte, seppur indirizzato a una specifica clientela fatta essenzialmente di giovani. Vi spiego il perché.

L’ambiente

In Piazza De’ Nerli, all’angolo con Via dell’Orto, l’universo della pizza fiorentina ha visto da pochi mesi la nascita di un nuovo pianeta: Al Solito Posto. Un format fresco, giovanile e potenzialmente vincente, che in realtà si era già fatto un nome prima a Pontedera (apertura nel 2016) e poi anche a Firenze (2018), spostandosi lo scorso marzo in questa nuova location con l’obiettivo di conquistare il quartiere per eccellenza della vita notturna: San Frediano. Tutto questo, mantenendo il suo stile informale e un po’ fighetto: non è un caso che i due giovani proprietari, Arianna e Giovanni Izzo, siano esperti di design e arredamenti di interni. Lo si vede, lo si percepisce, lo si apprezza in ogni dettaglio del locale, fra scritte al neon, tavolini d’antan e pareti multicolor che celebrano la loro Campania nella versione più moderna.

Il menu

Il design è protagonista tanto negli spazi quanto nel menu, con una scelta di colori, nomi e caratteri che attira sicuramente l’interesse e l’attenzione del commensale. Napoli e la Campania la fanno da padroni assoluti, tanto negli antipasti come il crocché di patate farcito (leggero e non eccessivamente unto) e i pomodorini confit su letto di burrata con tarallo mandorlato (una sorta di firma d’autore che ritroveremo con piacere in vari piatti) quanto nelle pizze. Nove quelle classiche, diciassette quelle gourmet.

Un po’ troppo minimal invece la carta beverage, che propone appena tre birre più una birra analcolica della settimana, due scelte per il vino rosso e due per il bianco, perdendo il filo conduttore che lega invece il resto del menu.

La pizza

Ma veniamo alla principale ragione per cui state leggendo questa recensione: la pizza. Il menu è ispirato all’Olimpo e, senza voler peccare di hybris, cottura e impasto rispettano senza alcun dubbio la sacra tradizione napoletana. Il frutto, questo, di 32 ore di lievitazione, di una farina classica e vivace, dei Forni Visciano rigorosamente a legna e delle ottime sue materie prime campane. Leggero, soffice, digeribile e ben idratato, l’impasto di Al Solito Posto passa – ed è un merito – quasi inosservato se consideriamo gli sfiziosi topping che cadono a pioggia sulla pizza.

Qui si punta sul gourmet, su una pizza golosa e in stile degustazione, ovvero già tagliata in quattro spicchi. Come ad esempio la “Zeus”, il Signore dell’Olimpo, con fior di latte, porchetta, provola affumicata, patate al forno, pioppini, nocciole tostate, rosmarino, pepe e basilico o la “Maggio” (in foto), pizza del mese con fior di latte, salame di Napoli, melanzane grigliate, burrata, prezzemolo riccio, tarallo mandorlato e basilico. Una pizza che invoglia a prenderne un altro morso e un altro ancora, grazie alla facile masticabilità della base (sempre nei parametri della pizza napoletana) e del suo avvolgente mix di ingredienti, col tarallo sbriciolato sopra a rendere il tutto più croccante. Più nella norma le pizze classiche, come la “Margherita” con S. Marzano DOP, fior di latte Latteria Sorrentina, basilico e olio pugliese, che comunque permettono al commensale di spaziare fra tradizione e innovazione, omaggiando la pizza nel suo concept più originario e anche nel suo concept più originale.

Il manifesto smart di Al Solito Posto è racchiuso però nel “Pan Pizza”, panuozzo würstel e patatine o salsiccia e friarielli, che mostra esattamente il target di clientela su cui questa pizzeria vuole basare il suo business principale: coppiette, ragazzi giovani, gruppi di amici che vogliono ritrovarsi intorno a un tavolo per degustare una pizza moderna, fotografarla in ogni suo spicchio e passare una bella serata senza riporre troppa attenzione sull’idratazione dell’impasto, l’origine della mozzarella o del pomodoro. O ancora sulla forchetta che manca al tavolo 5. Diciamo che Al Solito Posto regna la leggerezza, da tutti i punti di vista.

I dessert

Babà al Rum, Cheesecake alla Nutella… Se sfiziosità era la parola migliore per raccontare le pizze gourmet del menu, possiamo senza alcun dubbio riciclarla per descrivere i dolci. Anche in questo caso si parte da Napoli e dalla Campania per abbracciare una pasticceria incentrata sull'”effetto wow”, con una vetrina frigo golosa con il limite, forse consapevole, di una proposta un po’ troppo pesante, ma coerente col format e gli altri piatti firmati Al Solito Posto.