Antica Pizzeria da Michele, i pagamenti con il Pos e il cattivo giornalismo

di Chiara Cavalleris 16 Agosto 2022

Tra gli argomenti che animano le discussioni sotto l’ombrellone nell’estate 2022 c’è la questione dell’obbligo dei pagamenti con il Pos, entrato in vigore il 30 giugno scorso ma ancora ampiamente disatteso. Le segnalazioni delle irregolarità si moltiplicano, dai taxi agli stabilimenti balneari ai ristoranti, perfino a quelli più famosi, come l’Antica Pizzeria da Michele, che è finita nel calderone delle (tante) segnalazioni arrivate e ripostate sui social da Selvaggia Lucarelli, che sull’argomento sta facendo un ampio lavoro di denuncia.

Nella famosa pizzeria napoletana è stato fotografato un cartello con scritto “solo contanti”, che ha fatto velocemente il giro del web, partendo appunto dall’account di Selvaggia Lucarelli. Anche noi ve ne abbiamo parlato, e non perché ci sia volontà di accanimento verso questa o qualunque altra pizzeria dell’universo, ma perché la questione ha l’aria di essere una notizia, ed è nostro dovere darla.

C’è chi ha voluto “fare l’altra metà del lavoro”, dando a tutti una lezione di giornalismo fatto bene, e sentendo i diretti interessati per capire quale fosse la situazione. La risposta di Alessandro Condurro a Luciano Pignataro ha aiutato a risolvere la questione, forse. “Abbiamo dovuto mettere quel cartello perché per dieci giorni non abbiamo inviato le chiusure di cassa per un problema di linea, siamo infatti passati alla fibra e si sa che da noi queste cose purtroppo non sono così rapide. Tutto documentabile ovviamente”.

In effetti, dopo la segnalazione di Selvaggia Lucarelli, sulla pagina Facebook del noto locale è comparsa una nota che spiega che i pagamenti con il Pos sono temporaneamente non disponibili. Certo, avrebbero potuto farla prima, ma queste sono piccolezze. Il principio è che, cercando sul web, si trovano diverse recensioni (vecchie di anni) in cui si fa riferimento al fatto che nella pizzeria non è possibile pagare con il POS. È vero che fino al 30 giugno non era obbligatorio, ma è anche vero che in un posto così noto forse ci si aspetterebbe un trattamento diverso, come fa notare lo stesso Condurro sostenendo che non avrebbero mai sfidato così apertamente la legge proprio loro che sono così conosciuti in città e nel mondo.