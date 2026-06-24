Grano antico a Venaria Reale, recensione: la pizza gourmet che resiste in provincia

In un momento in cui la pizza gourmet sembra in declino se non già tramontata, e in cui anche tutto l’hype sui cosiddetti grani antichi è stato abbondantemente ridimensionato, la pizzeria Grano antico di Venaria reale (Torino) rivendica il proprio nome e la propria identità di pizzeria gourmet, con tanto di definizione.

Una visita è d’obbligo.

Pizzeria Grano antico a Venaria reale vicino Torino

La pizzeria Grano antico si trova in una zona abbastanza centrale di Venaria Reale, paese alle porte di Torino. Il cliente è accolto da un enorme dehors, dentro ci sono altre due sale di cui quella superiore è la più grande; saranno in tutto oltre duecento coperti, e il diavolo si fa sempre la stessa domanda sulla compatibilità tra qualità e quantità, ovvero tavolate familiari e lievitazioni gourmet.

L’ambiente è piacevole e ben tenuto, decorato da foto di scene di vita contadina con qualche velleità artistica.

Il menu di Grano antico

Il menu della pizzeria Grano antico conferma questa natura double face, questa intenzione di tenere insieme chic e pop. Tra gli antipasti le consuete montanarine (pizzette fritte) ma con topping sia classici sia ricercati, e poi si oscilla tra super tipico (farinata, crocchè, supplì) e ricercato (croquetas de jamon iberico, shitake e formaggio fritti).

Anche la pizzeria contempla le possibilità da un estremo all’altro: sono quattro tipologie di impasto/presentazione. Da un lato la Nuvola al riso venere (6 pizze), la Scrocchiarella al mais (4) e la Pala alla romana (4). Dall’altro lato pizza classica (22). I topping sono dal semplice all’effettivamente gourmet, con una propensione per il prosciutto spagnolo e un’inclinazione verso i prodotti di stagione.

I prezzi sono altini: dopo la marinara e la margherita rispettivamente a 7 e 8 euro, tutte le altre pizze sono sopra i 10 e anche di parecchio, con punte fino a 25, 28 euro.

Sul beverage si potrebbe fare meglio: qui abbiamo un birrificio artigianale locale alla spina e qualcos’altro in bottiglia, sui vini due etichette e mezza.

Grano antico, le pizze e gli antipasti

La farinata, passaggio quasi obbligato in ogni tipo di pizzeria qui nel torinese, è di spessore irregolare: dove è sottile e ben cotta, si fa mangiare con gusto. Le crocchette di jamon iberico sono molto golose, anche se più formaggiose che prosciuttose.

Sulle pizze di Grano antico, si deve ripetere quello che varie altre volte si è notato per pizzerie che stanno in mezzo al guado tra gourmet e ordinario. Mentre infatti gli impasti e gli abbinamenti delle pizze di ricerca sono interessanti, anche se (o proprio perché) imperfetti e migliorabili, dall’altro lato le pizze normali sono scialbe e anonime, abbondantemente sotto la sufficienza.

La nuvola al riso venere (quest’ultima farina per fortuna più un’idea che una sensazione) si presenta alta e abbondantemente condita. L’interno è morbido, non tanto arioso quanto (piacevolmente) panoso. La pizza detta Asparagina ha due consistenze dell’asparago, fritto e in crema, più una crema allo zafferano e una tartare di fassona. I sapori sono ben equilibrati anche se rimangono assai delicati.

La romana in pala è quella meglio realizzata dal punto di vista dell’impasto, con ottimo equilibrio tra sofficità e croccantezza, anche se non è molto alta. Il condimento della Aceto su tela è un’esplosione di golosità: crudo San Daniele, burrata Andria, pomodorino confit e aceto balsamico. Tutto sommato questa la scelta migliore.

L’opinione, in breve

Interessante pizzeria alle porte di Torino, di natura un po’ ambigua tra il locale per famiglie e la proposta gourmet. Per quest’ultima l’assaggio vale la pena (e il prezzo, non basso). Il personale è assai cortese, anche sotto pressione.

Voto: 6,5/10