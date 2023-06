Isabella de Cham è ancora la regina della pizza fritta a Napoli: recensione

di Daniela Persico 7 Giugno 2023

Successo e intraprendenza: le parole chiave di Isabella De Cham. Nata tra i tavoli e i banchi di altre blasonate pizzerie, poi titolare con un socio di 1947 Pizza Fritta, nel 2017 fa il grande salto. Era molto giovane, ma di certo coraggiosa: torna nel suo quartiere, la Sanità (all’epoca non ancora il centro di una rivoluzione culturale e sociale), e apre la sua pizzeria.

Tempio dedicato alla pizza fritta e alla femminilità: qui le quote da garantire sono più azzurre che rosa.

Il successo è subito notevole per affluenza e segnalazioni della stampa. A distanza di alcuni anni, la pizza fritta di De Cham convince e stravince ancora.

Ambiente, menu e prezzi

A pochi passi dalla Pasticceria Poppella e da Concettina ai Tre Santi, dove De Cham aveva lavorato, la pizzeria troneggia nel centro della Sanità. Il piccolo spazio esterno è richiestissimo, anche se il passaggio di macchine e pedoni è incessante. Due le sale, con ingressi autonomi: più piccola quella al piano terra, più ampia quella che si trova al piano superiore del secondo ingreso. I coperti sono comunque contenuti.

L’ambiente, essenziale e piacevole, gioca sul bianco e nero. Note di colore, le tante effigi di Isabella in chiave top: un po’ di culto della personalità ci sta, via al Girl Power. Del resto, la consapevolezza di sé ha portato la De Cham ad aperture fuori città (Aversa) e perfino fuori dall’Italia (Ibiza)

Il menu prevede antipasti, pizze classiche e speciali al forno e tante variazioni di pizza fritta: chiuse tonde come usava originariamente, o batocchi (calzoni stretti e lunghi) e aperte, come montanare. Molto apprezzabile la selezione vegan sia nelle fritture iniziali, sia nelle pizze fritte e al forno. C’è la possibilità di ordinare le versioni gluten free. Attenzioni dovute per le diverse esigenze dei clienti, non sempre onorate con tanta attenzione.

Prezzi dal ragionevole degli antipasti fritti (2/3€ a pezzo) e delle pizze al forno (dai 7,50 ai 13 €), a quelli più tonici delle fritte (9/11 € che non sono pochi).

Le pizze e gli antipasti di De Cham

Piccola selezione di fritti per iniziare: tris di crocché con ventricina piccante, pomodorino e parmigiana di melanzane. Gusto e frittura eccellente, come sarà per tutto il resto. Asciutta, dorata e senza sentore di olio. Ottima la patata a pasta gialla, buona la panatura. Meno valida la consistenza, un po’ morbida e pastosa. Capita pure per l’arancino vegano (con mix non specificato di formaggi veg: il gondino è confermato, sugli altri c’è un’omertà che un po’ spiace) e la frittatina di pasta classica. Per tutti sapore ottimi e ben calibrati: da rivedere la compattezza interna. Presentazione attraente e originale.

Applausi a scena aperta per le fritte “chiuse”. L’arrivo già fanno aumentare la salivazione, il palato festeggia. La Completa, con i classici cicoli (parti meno nobili del maiale ricompattate, forse la cosa migliore del mondo) e con ricotta sporcata di pomodoro, è inappuntabile.

Forse meno indovinata la Donna Isabella con rucola e sentori di limone. Traduce meno freschezza di quanto promesso: era consigliata per “sgrassare la bocca” post Completa. Solo a Napoli si può pensare di pulire il palato da una pizza fritta, con un’altra pizza fritta!

Qui, in ogni caso, non si vuole pulire proprio nulla: inciampiamo in una pizza fritta aperta con baccalà fritto. Sì: baccalà pastellato sopra la pizza fritta. Spiace se al nord di Roma sembri illogico!

In effetti la descrizione, fa serpeggiare un po’ di timore. L’ardimento nostro nell’ordinarla – e della De Cham nel concepirla – è ripagato. Sembra quasi incredibile che la pizza ricoperta di una salsa da marinara pimpata e da pezzi di baccalà fritti, sia croccante e asciutta. Eppure è successo.

Assaggiata anche una margherita: non la consiglieremmo. Nella migliore delle ipotesi, anonima. A ben vedere anche un po’ chunky e forse con lievi problemi di cottura nel cornicione. Chiaramente, una sola pizza, come una rondine, non fa primavera. Non estendiamo la sensazione di delusione a tutte le pizze al forno. Le fritte, però, sono così eccellenti da dover essere esplorate con certosina attenzione.

Servizio, beverage, dolci, accessibilità e conto

Il servizio quasi tutto femminile è molto accogliente, entusiasta e attento: Alessia, cui siamo stati affidati, è semplicemente perfetta! Un po’ di lentezza nel dialogo sala e cucine. L’attesa tra le portate è un po’ eccessiva, soprattutto considerata la scarsa affluenza nel momento della nostra cena.

Proposta beverage classica, impreziosita da alcuni vini al calice e dalla due birre di Kbirr brandizzate per Isabella De Cham. Buona carta dei vini e delle bolle con ricarichi sensati. Certo, manca lo champagne millesimato di Ciro Oliva, ma l’impressione è di una piacevole maggiore aderenza al contesto di una pizzeria.

Mille fritta buona da urlo: dischi di impasto fritto sottili e croccanti inzuccherati e topping che ricorda la pastiera. Anche noi la ricorderemo a lungo.

Accessibilità inesistente. Che dolore.

Conto equilibrato non economicissimo ma coerente con quanto ordinato, con la qualità del servizio e con il gusto che punta all’eccellenza. 87 euro in tre con quattro bottiglie d’acqua, una coca e due birre artigianali.