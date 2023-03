Ovino a Torino, recensione: la pizza e l’arrosticino

di Dario De Marco 14 Marzo 2023

A Torino la pizza in teglia alla romana sta conoscendo una stagione di grande successo – con sabaudo aplomb rispetto al resto d’Italia: quella che invece, qui come altrove, è più rara, è la pizza in pala alla romana. Uno dei rari posti in cui si può trovare è Ovino, un curioso ibrido tra pizzeria, hamburgheria e… arrosticini. In nome, ovviamente, dell’Abruzzo.

Ovino Brace Bene Fratelli

Ovino: se non è chiara l’intenzione “pecoreccia” dal nome, arriva il sottotitolo a ribadire il concetto: Brace Bene Fratelli. Il locale però – sito in corso Mortara, zona ex industriale di Torino, e ora di centri commerciali – si presenta tutt’altro che come trattoria vecchio stile. Il locale è moderno ed essenziale, con un bello spazio davanti e una settantina di posti (forse un po’ compressi) dentro. Plauso particolare per il lettering del logo, che va a formare un ambigramma, cioè una parola che può essere letta anche se ruotata di 180 gradi (provate).

Il menu di Ovino

Variegata, come si accennava, l’offerta di Ovino. Menu che si presenta complesso ma non confuso, e che potremmo idealmente dividere in due parti: la carne e la pizza. Il benvenuto lo danno gli arrosticini, i classici spiedini abruzzesi di carne di pecora, qui proposti anche nella variante di pollo: si possono ordinare in quantità a piacere (minimo 5), si pagano al pezzo. Seguono tre contorni e un curioso “nostro chili” con ragù di pecora. Poi ci sono gli hamburger (9), con bun fatti in casa: equamente divisi tra manzo e pecora, più due di pesce.

La parte invece più specificamente dedicata ai lievitati si apre con una selezione di focacce (7), con condimenti freddi aggiunti a crudo. E infine la pagina delle pizze, divise in bianche (10) e rosse (12). Le tipologie comprendono classici tradizionali e classici moderni (burrata e alici, anyone?), o rivisitazioni di condimenti della pasta (carbonara, amatriciana, anche quelle ormai diffuse nelle pizzerie); con qualche curioso inserimento come la ventricina, e soprattutto con una lodevole e ben segnalata scelta vegetariana, importante e non scontato visto l’imprinting del luogo.

Birre industriali alla spina (Poretti) e non artigianali in bottiglia (Birra del Borgo). Carta vini piccola ma sincera, incentrata su cantine regionali (abruzzesi).

Le pizze di Ovino (e gli arrosticini)

Ottimi gli arrosticini, la pecora emerge in tutta la sua selvatichezza: solo forse un po’ troppo avanti di cottura, ma godibilissimi. Anche gli hamburger hanno un’aria succulenta. Torneremo a provarli, ma siamo qui per le pizze.

Le pizze di Ovino sono, come si diceva, sono in stile romano in pala: il concetto è forse non distante da quello della romana in teglia – croccante fuori morbido dentro – anche se la fattura e la stessa storia delle due tipologie è molto differente. Quella di Ovino più che una pala è una paletta: versione singola e monoporzione di una pizza nata lunga e da tagliare; arriva al tavolo con tanto di rotella. Da una sbirciata nella ampia cucina a vista non si vedono stendere i panetti, le pizze sono quindi pre-formate se non pre-cotte: nulla di male, s’intende, soprattutto data la tipologia (con una napoletana classica sarebbe più difficile) e come sempre va giudicato il risultato.

Che è buono: la sofficità è quella giusta, il morso in certi punti risulta “panoso”, in altri arioso, sempre piacevole; ci siamo meno dal punto di vista della croccantezza, la base resta un po’ morbida e bianchiccia, forse meno cotta forse troppo panata di semola. I condimenti sono equilibrati: sulla margherita di bufala giusto un velo di pomodoro, pomodorini a crudo niente di che, ottima invece la mozzarella. La carbonara è in controtendenza rispetto allo standard contemporaneo: quasi tutti i pizzaioli vanno a mettere la crema di uovo come base, qui invece c’è uno strato di fiordilatte e il tuorlo è disposto come topping insieme a un’accoppiata guanciale/pecorino molto sapida ma non stufosa.

Le quantità soddisfano ma la digestione non è problematica. I prezzi non sono da trattoria, ecco.