Pizzeria L’Aforisma, recensione: a Torino la pizza gourmet ormai è di casa

di Dario De Marco 18 Gennaio 2023

La pizza gourmet è nata come eccezione, poi è diventata uno standard: tanto che ormai la maggior parte dei pizzaioli e degli operatori del settore preferisce parlare di “pizza contemporanea” o “pizza di ricerca”; ma insomma diciamoci la verità, l’ambiziosa ancorché inflazionata parlolina francese è sempre sottintesa, si sente che preme lì sotto per uscire. L’Aforisma è una pizzeria di Torino che invece “gourmet” non ha problemi a dirselo da sé. Vediamo se tenendo fede alle promesse.

Pizzeria L’Aforisma a Torino

Cos’è la pizzeria l’Aforisma? “L’Aforisma è… una realtà gastronomica artigianale che dal 2018 racchiude in sé un servizio cordiale, abbinamenti inusuali, materie prime prodotte da piccoli artigiani, in un locale elegante ma familiare. In un presente sempre più frenetico ed un futuro incerto, vogliamo far vivere al Cliente attimi che possano coccolare, non solo il corpo ma anche lo spirito: un vero viaggio sensoriale nel Gusto”. Questo il biglietto da visita, nonché dichiarazione di intenti, che si legge sulla prima pagina del menu.

La zona di Torino è quella un po’ defilata degli ospedali, la strada una piccola traversa di via Nizza. L’ambiente è più elegante che familiare, ma senza strafare. Il servizio è cortese e, invece, senza formalismi. Locale piccolo ma con tavoli ben distanziati, non si arriva a 40 coperti.

Il menu de L’Aforisma

Il menu de l’Aforisma è ampio senza essere dispersivo, incentrato sulle pizze per la maggior parte ma non in via esclusiva. In apertura pizze fritte in tre (sofisticati) gusti, polpette particolari, patatine fatte in casa, un tagliere di salumi e uno di formaggi. Segue una pagina di pizze/focacce (5) realizzate con impasto (biga e blend di farine) e cottura (teglia rotonda e forno elettrico) a parte: “Le nostre pop-crunch”, una rivisitazione della specialità tutta torinese della pizza al padellino.

La parte delle pizze vere e proprie (“pizza contemporanea“) si apre con un mini menu margherite – anche questa è una cosa che adesso usa molto – declinato in tre varianti: classica, gialla e sbagliata con filetto di pomodoro. Segue una pagina di “New vintage” (5), ovvero pizze della tradizione rivisitate in modo anche molto spinto: basti pensare alla mastunicola, in origine strutto e formaggio grattugiato con foglie di basilico, che qui si fa “italiana” accogliendo in sostituzione il guanciale e il pesto.

Infine due pagine di pizze gourmet (12), dichiaratamente.

Bere: carta birre particolare anche se non originalissima, non le solite birracce industriali da pizzeria di battaglia (ma non solo, purtroppo) però neanche una scelta artigianale sofisticata e meditata, come nelle migliori pizzerie gourmet ormai si trova. Discorso simile per la carta vini: selezione ampia ma senza una particolare identità.

Le pizze de L’Aforisma

All’assaggio come sono le pizze de L’Aforisma? Molto gustose quelle fritte, la Carbonara ancora più della Bolognese. Anche l’impasto è morbido e asciutto, manca forse un filo di croccantezza, di cottura.

Le pizze al forno sono tendenzialmente buone, il cornicione non è così pronunciato come da promessa nel menu. A voler essere pignoli, l’impasto non è molto cotto alla base, e ciononostante risulta un po’ secco. Soprattutto, la forma è una via di mezzo tra la napoletana e la cosiddetta “all’italiana”, ben lontana dagli spicchi alti e focacciosi che abbiamo imparato ad associare alla pizza a degustazione: l’aspetto gourmet è riservato a topping e abbinamenti.

I quali risultano gradevoli pur senza essere sensazionali: sempre a voler trovare difetti, certi pezzi di mozzarella sono un po’ troppo grandi e rimangono poco filanti, certi ingredienti come il peperone crusco o le patate viola si sentono poco, hanno una funzione meramente decorativa.

La digestione è discreta, il conto non smentisce ciò che ci si aspetta leggendo i prezzi in menu.