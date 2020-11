I burger di lenticchie, sono un secondo piatto ideale per chi è alla ricerca di un piatto vegano saporito e sostanzioso, perfetto da mangiare appena sfornato o per farcire un panino, potete accompagnarli con una salsa a base di yogurt vegetale, lime e prezzemolo: ottima per esaltare il sapore dei burger di lenticchie.

Una ricetta adatta sia per chi segue quindi una dieta vegana o vegetariana, ma che ben si adatta anche ai palati degli onnivori, sono semplici da preparare e potete perfino decidere di prepararne in abbondanza e congelare quelli che non intendete cucinare subito.

Il nome veggie burger sembra risalire al 1982, estremamente recente quindi, per opera di Gregory Sams, londinese, che decide di chiamare un hamburger VegeBurger nel suo ristorante esclusivamente vegetariano, a Paddington, sembra che il nome riscosse talmente tanto successo che un ipermercato a Southampton, approfittò di questo nuovo trend per vendere ben 2000 confezioni di un veggie burger appunto, proprio 3 settimane dopo il lancio sei fratelli Sams.

Inizialmente questi burger erano vegetariani, quindi introducevano al loro interno anche prodotti di origine animale, nella maggioranza dei casi si trattava di formaggi o uova, utilizzate come leganti, ad oggi, con l’aumento delle persone che hanno adottato una scelta più radicale, eliminando quindi qualsiasi prodotto di origine animale, i vegan burger hanno prese piede, molto più dei loro parenti prossimi “veggie”, vegetariani appunto, il loro impasto viene preparato con verdura, possibilmente di stagione, proteine vegetali testurizzate, per mimare la texture della carne, come la soia, legumi, noci, funghi e grano, sono un’ottima alternativa, anche dal punto di vista nutrizionale, per chi non vuole introdurre nella propria dieta proteine animali, inoltre sono estremamente facili da preparare in casa e nella maggioranza dei casi molto più economici.

Noi abbiamo deciso di utilizzare le lenticchie ma ovviamente potete spaziare con qualsiasi tipo di legume, il procedimento è sovrapponibile, provate con i fagioli rossi, dolci e cremosi o con i ceci, aggiungendo semi di sesamo tostato all’impasto e qualche foglia di timo, fresco od essiccato.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

400 g Lenticchie lessate

1 Carota

1/2 Cipolla di Tropea

10 Olive verdi

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

3 cucchiai Pangrattato

q.b. sale e pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dei burger di lenticchie, frullate grossolanamente le lenticchie.

Tritate finemente le olive, la carota e la cipolla e aggiungete il tutto alla purea di lenticchie. Unite l’olio e il pangrattato.

Impastate bene la purea di lenticchie con gli altri ingredienti fino ad ottenere un impasto facilmente lavorabile. Se l’impasto dovesse risultare troppo morbido aggiungete altro pangrattato.

Utilizzando l’apposito attrezzo o un coppa pasta e aiutandovi con il dorso di un cucchiaio, formate dei burger dallo spessore di 1/2 cm.

Versate un filo d’olio in una padella antiaderente e cuocete i burger per un paio di minuti per lato. Servite i burger di lenticchie caldi.