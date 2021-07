La Caesar Salad con salsa alla senape è una variazione di una delle insalate più famose e fortunate del mondo. Si tratta di una ricetta nata nei primi del 900 dallo chef Cesare Cardini, e in suo onore fu ribattezzata Caesar.

Cardini era un cuoco da star americane, e in questa insalata mise molti ingredienti della sua cultura di provenienza: quella italiana. C’erano la lattuga romana, il Parmigiano Reggiano, e il condimento era fatto con succo di limone e olio extravergine di oliva, uniti alla salsa Worcestershire. Proprio sulla salsa si sono fatte diverse innovazioni: nella maggior parte dei casi questa insalata si trova condita con la maionese, in altri, come in questo caso, con vinaigrette più raffinate, come quella aromatizzata alla senape.

In questa versione, molto leggera rispetto all’originale, si rinuncia al parmigiano e ai crostini di pane fritto.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti:

Per l’insalata:

250 g Pollo a fettine

4 foglie Insalata lattuga

1 Carota tagliata a julienne

4 Ravanelli

2 foglie Radicchio

Per la vinaigrette alla senape:

1 Limone

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaio di senape

q.b Sale

q.b Pepe

Preparazione:

Per preparare la ricetta della Caesar Salad con salsa alla senape, grigliate su di una piastra calda le fettine di pollo, pochi minuti per parte.

Nel frattempo preparate la salsa vinaigrette unendo un cucchiaio di olio, il succo di un limone con un cucchiaio di senape.

Mescolate il tutto fino ad avere un composto omogeneo, la cui consistenza deve essere abbastanza densa.

Una volta che la carne sarà cotta, potrete procedere con l’impiattamento: adagiate le foglie di lattuga e al centro le carote e il radicchio alla julienne, i ravanelli tagliati a rondelle, la rucola e il petto di pollo tagliato a listarelle.

Condite il tutto con la salsa vinaigrette alla senape.

Terminate il piatto con un pizzico di sale e pepe.