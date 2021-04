I cannoli siciliani sono il dolce siciliano più conosciuto nel mondo, con questa ricetta si realizzano facilmente, il procedimento è solo un po’ lungo, ma le cialde si possono anche preparare parecchi giorni prima.

Il cannolo deve il suo nome alle canne, quelle che si raccolgono lungo i fossi, e che un tempo erano utilizzate per arrotolare la pasta e darle la forma prima di friggerla. Oggi invece si utilizzano degli strumenti appositi in alluminio. Si tratta di una ricetta antica, anzi antichissima, tanto che la tradizione vuole che siano state le donne saracene, dell’harem di Caltanissetta, a inventarne la ricetta.

Un tempo venivano preparati solo per festeggiare il Carnevale, ma col tempo la stagionalità del prodotto si esaurì e oggi i cannoli sono una delle poche deroghe al cibo che si può portare in aereo fresco, vista la richiesta dei turisti di portarsi a casa un pezzo di pasticceria siciliana alla fine delle vacanze.

Si tratta di un dolce tutto sommato semplice, con un impasto secco fritto, ripieno di ricotta aromatizzata con cioccolato e canditi, come spesso accade nei dolci del sud ci sono pochissime uova e poco burro e c’è invece molto zucchero, un conservante, e soprattutto un alimento che non teme le alte temperature.

Durata

Tempo di preparazione: 1 ora

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 1 ora e 30 minuti

Dosi per

15 persone

Ingredienti

Per le cialde :

250 g di Farina 00

1 Uovo

50 g Zucchero

40 g Burro

50 ml Marsala

Per la crema di ricotta:

1 kg Ricotta di pecora

Zucchero

Cannella

Gocce di cioccolato

Frutta candita

Per la frittura dei cannoli:

1 l Olio Di Semi Di Arachide

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cannoli siciliani, iniziate dall’impasto per i cannoli: in una ciotola mettete tutti gli ingredienti (il burro va fuso).

Iniziate a impastare nella ciotola, se necessario aggiungete un po’ d’acqua ma pochissima alla volta, quando il composto inizierà a prendere forma continuate a impastare su un piano.

Formate un bel panetto, avvolgetelo nella pellicola o in un canovaccio e lasciatelo a riposo almeno 30 minuti.

Dividete in piccole parti il panetto e passatelo nella macchina della pasta, prima al numero 1 e dopo al numero 6.

Dalle sfoglie, ricavate dei cerchi con l’aiuto di una tazza o un coppa pasta.

Bagnate leggermente il perimetro della sfoglia, mettete al centro il cilindro e chiudete verso l’interno.

Lavorate la ricotta con un cucchiaio e aggiungete man mano tutti gli ingredienti, le quantità sono libere a seconda dei vostri gusti.

Scaldate l’olio in una pentola capiente, portatelo a 170° e friggete cannoli su entrambi i lati.

Fateli riposare per qualche minuto su della carta assorbente.

Farcite i cannoli con l’aiuto di una sacca da pasticcere o a mano con un cucchiaio. Se volete decorate le estremità con due pezzetti di frutta candita.

Conservate i cannoli in frigorifero fino al momento di servirli.