I carciofi gratinati al forno, sono un antipasto perfetto o un contorno ideale per essere abbinato a secondi piatti sia di carne che di pesce.

La ricetta che vi proponiamo è adatta anche a chi non ha molta dimestichezza in cucina in quanto la parte più complicata è proprio quella di pulire i carciofi eliminando le foglie esterne più dure e le punte che danno fastidio. Una volta fatto ciò il di più è praticamente fatto.

Il carciofo è una pianta antica, sembra ce ne fosse traccia già al VIII secolo a.C., è originaria del Medio Oriente e veniva usata dagli Egizi in diverse preparazioni, lo utilizzavano anche i Romani, che erano soliti prepararlo con acqua e vino, fu portato in Sicilia alla fine del 1200 con la dominazione spagnola, da questo momento si diffuse in tutto il resto del paese.

La parola carciofo deriva da cinis, data l’usanza di concimare con la cenere i terreni in cui venivano coltivati i carciofi, altre leggende narrano che Giove si fosse innamorato di una fanciulla Cynarauna, che venne poi trasformata nella pianta del carciofo appunto.

Le varietà di carciofo esistenti sono molte, esistono carciofi primaverili e autunnali, spinosi, come quello sardo e quello di Albenga o senza spine, come la mammola romana, ci sono carciofi verdi o violetti, come quello toscano e quello di Provenza e di Perinaldo.

Questo ortaggio è talmente amato che perfino Pablo Neruda gli ha dedicato un poema: Oda a la alcachofa, letteralmente ode al carciofo ed in California, fino a poco tempo fa esisteva un concorso di bellezza che incoronava Miss Carciofo, un concorso che vanta anche personalità di spicco come Marilyn Monroe, che lo vinse nel 1946.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

512 Carciofi

2 cucchiai Parmigiano

Olio Extravergine D’Oliva

Pane grattugiato

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei carciofi gratinati al forno, dopo averli puliti e tagliati a spicchi bolliteli in acqua salata per circa 4 minuti. Quindi scolateli e asciugateli con un canovaccio pulito.

Panateli adesso con un mix di parmigiano reggiano e pane grattugiato, uno alla volta quindi disponeteli in una teglia oleata.

Disponeteli in fila e fate un ulteriore giro di olio e se vi piace aggiungete un po’ di pepe.

Infornateli in forno già caldo per circa 30 minuti a 180 gradi o fino a che non comparirà una crosticina golosa. Quindi serviteli caldi.