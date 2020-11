Il ciambellone allo yogurt, è un dolce da credenza semplicissimo, soprattutto se avete una planetaria che vi aiuterà a montare il burro alla perfezione.

L’ aggiunta di yogurt nell’impasto rende questa ricetta da colazione soffice e profumato, conservato in un contenitore ermetico si mantiene morbido per parecchi giorni.

Anticamente il ciambellone veniva chiamato anche il dolce delle folle ed era la settima delle portate previste per il menù del giorno della trebbiatura del grano, ogni regione, ma oseremo dire ogni provincia e ogni famiglia, ha la sua ricetta del ciambellone, quello che viene tramandato da generazione in generazione e che è sempre presente nella credenza, per la colazione o per la merenda.

Le varianti di questo dolce sono infinite, con burro, con olio, all’acqua, bicolore, anche chiamata torta zebrata per via delle strisce chiare e scure che si contrappongono, questo dolce si presta veramente a mille interpretazioni.

Perfetto da sfornare e servire o per essere decorato per le grandi occasioni con glassa, zucchero a velo o ciuffi di panna montata e frutta fresca.

Questa volta abbiamo scelto di utilizzare uno stampo da bundt cake, ma è perfetto anche preparato in uno stampo da ciambellone classico, meglio se di diametro da 24 cm.

Rimarrete piacevolmente stupiti dal profumo intenso di questo ciambellone, perfetto al mattino con un bel bicchiere di spremuta d’arancia, per iniziare la giornata con una colazione ricca di vitamine.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

200 g Burro

200 g Zucchero Semolato

4 Uova

200 g Yogurt Fior di Latte

1 scorza grattugiata Arancia Bio

100 ml Arance succo

350 g Farina 00

1 bustina Lievito per dolci

q.b. Burro per lo stampo

q.b. Farina per lo stampo

Preparazione

Per preparare la ricetta del ciambellone allo yogurt, preriscaldate il forno a 180 gradi.

Imburrate e infarinate lo stampo.

Dividete gli albumi dai tuorli, montate gli albumi e tenete i tuorli da parte.

Nella planetaria montate il burro con lo zucchero, aggiungete i tuorli uno alla volta, lasciate montare bene.

Aggiungete lentamente lo yogurt, poi la scorza e il succo dell’arancia.

Spegnete la planetaria e con una spatola aggiungete la farina setacciata con il lievito.

Unite delicatamente anche gli albumi, con movimenti dal basso verso l’alto.

Versate l’impasto nello stampo e infornate per 35 minuti.

Sfornate, fate raffreddare leggermente e togliete dallo stampo.

Fate freddare completamente su una griglia prima di servire.