Pastorizzare le uova è un procedimento molto importante in cucina, ma per nulla complicato, contrariamente a quanto si potrebbe pensare.

Prende il suo nome da Louis Pasteur, un chimico francese della seconda metà dell’800, che fece principalmente esperimenti sul vino, sull’aceto e sulla birra, cercando dei modi per trasportarlo per lunghe distanze senza che subisse delle modifiche dal punto di vista organolettico (perdita di nutrienti e di sapore), ma in realtà è una tecnica che si può utilizzare per un gran numero di alimenti.

La pastorizzazione delle uova è una tecnica che permette di trattare con il calore gli alimenti per provvedere all’eliminazione di eventuali microorganismi patogeni, che quindi una volta ingeriti potrebbero dare luogo a intossicazioni alimentari, principalmente di natura gastroenterologica (dai dolori addominali di tipo crampiforme a una sintomatologia più severa, simile al cosiddetto virus intestinale).

Il trattamento al calore avviene a basse temperature e per tempi relativamente brevi, ma risulta comunque efficace e potrete consumare in tutta sicurezza le uova crude, magari per preparare un buonissimo tiramisù classico.

Per quanto riguarda la pastorizzazione delle uova è possibile:

pastorizzare solo i tuorli ottenendo la pate à bombe

pastorizzare solo gli albumi per preparare la meringa italiana

pastorizzare le uova intere.

In ogni caso come occorrente per pastorizzare le uova serviranno la planetaria oppure le fruste elettriche, una ciotola capiente, un pentolino dal fondo spesso e possibilmente un termometro per alimenti (ma se non l’avete non vi preoccupate, vi insegneremo un piccolo trucco per farne a meno) e dovrete preparare uno sciroppo di zucchero che verserete poi a filo sulle uova da pastorizzare.

In questo modo il calore dello sciroppo di zucchero “cuocerà” le uova, pastorizzandole, cioè eliminando la maggior parte dei patogeni presenti, e così voi potrete consumare le uova crude in tutta tranquillità, senza alcun rischio per la salute.

Ovviamente non è che le uova pastorizzate siano prive di rischi: dopo averle realizzate vanno comunque conservate in frigo in un contenitore ermetico e consumate nel giro di 1, massimo 2 giorni.

Tra i principali batteri patogeni che “alloggiano” nelle uova troviamo la famosa Salmonella enteritidis, che si trova solitamente nell’albume, ma durante la maturazione a temperatura ambiente può farsi strada fino al tuorlo e quindi invadere tutto l’uovo, causando, a chi lo consuma crudo, sintomatologie gastrointestinali più o meno serie.

Questi batteri tra l’altro non sono sensibili al freddo, quindi la refrigerazione o il congelamento non li uccidono; gli unici due modi per consumare uova crude in sicurezza sono la pastorizzazione, realizzabile anche in casa, o l’irraggiamento (trattamento con radiazioni penetranti).

Tempo di preparazione

30 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Pastorizzare i tuorli

4 Tuorli d\’Uovo

150 g Zucchero Semolato

40 ml Acqua

Pastorizzare gli albumi

4 Albumi

150 g Zucchero Semolato

40 ml Acqua

1 pizzico Sale

Pastorizzare le uova

4 Uova

150 g Zucchero Semolato

40 ml Acqua

Preparazione

Il procedimento per pastorizzare le uova in casa è lo stesso che si tratti dei tuorli, degli albumi o delle uova intere: in un pentolino unite lo zucchero e l’acqua, poi mettete sul fornello a fuoco medio e fate sciogliere lo zucchero.

Portate lo sciroppo di zucchero a bollore – se avete il termometro dovrete raggiungere la temperatura di 121°C, se non avete il termometro dovrete ottenere uno sciroppo in cui sono presenti tantissime bollicine medio/grandi.

Nella ciotola della planetaria unite i tuorli e iniziate a montarli a bassa velocità, poi aumentate la velocità e versate a filo lo sciroppo di zucchero, appena tolto dal fornello.

Continuate a montare il composto a velocità elevata finché non si sarà raffreddato (deve tornare a temperatura ambiente) e per questo ci vorranno circa 10 minuti al massimo della velocità della planetaria.

Per pastorizzare gli albumi dovrete ripetere il procedimento dello sciroppo, poi iniziate a montare gli albumi nella ciotola della planetaria, con anche un pizzico di sale.

Una volta montati a neve, versate a filo lo sciroppo di zucchero e continuate a montare al massimo della velocità finché il composto non si sarà raffreddato.