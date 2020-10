I cordon bleu di polenta, sono un secondo piatto facile da preparare e buoni proprio come gli originali di pollo, classico ripieno di formaggio filante e prosciutto cotto ma con un involucro di polenta istantanea.

Una ricetta semplice, una bella panatura croccante e quel formaggio che fila che rende il tutto ancora più goloso.

Potete prepararli in anticipo e congelarli, separati con fogli di carta forno, per averloi sempre pronti a disposizione, al momento di consumarli potrete scegliere se lasciarli scongelare e friggerli, come ve li proponiamo oggi o metterli su una teglia foderata con carta forno e cuocerli in forno direttamente, ancora congelati, basteranno 15 minuti a 200°C e avrete la cena pronta.

Se poi vi avanzassero dei ritagli di polenta pronta, non disperate, potete utilizzarli panandoli e friggendoli, sono perfetti per un aperitivo tra amici o per un antipasto, magari accompagnato con salumi e formaggi.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Farina di mais per polenta istantanea

2 fette Prosciutto cotto

4 fette Formaggio filante

2 Uova

q.b. Pangrattato

q.b Parmigiano grattugiato

q.b Olio Di Oliva

q.b Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cordon bleu di polenta, cuocete la polenta istantanea seguendo le istruzioni di cottura riportate sulla confezione. Stendete la polenta una volta cotta in un vassoio di plastica unto di olio di oliva, lo spessore dovrà essere di 1 cm scarso. Lasciate raffreddare la polenta.

Con un coppapasta ricavate dei cerchi. Su uno dei cerchi posizionate il formaggio e il prosciutto facendo attenzione a rispettare i bordi del vostro cordon bleu.

Passate i cordon bleu prima nell’uovo sbattuto a cui avrete aggiunto il sale e poi nel pangrattato misto al parmigiano e un altro pizzico di sale. Ripete l’operazione per una seconda volta facendo molta attenzione ai bordi.

Friggete i cordon bleu in padella in olio molto caldo, cuoceteli su entrambi i lati.