Le crespelle fritte ciociare sono un piatti tipico della tradizione del basso Lazio ( Ciociaria), con varie rivisitazioni in tutta la regione, questi fritti di pasta lievitata accompagnano le tavole durante tutte le feste natalizie e non solo; e sono talmente buone e veloci che ormai si preparano tutto l’anno.

Ad iniziare dalla sera delle Vigilia fino alla Befana in ogni casa della Ciociaria si prepara questa ricetta per mangiare e offrire agli ospiti le “crespelle”: così vengono chiamate nel dialetto locale questi fritti di pasta lievitata che vengono preparati sia nella versione dolce che salata.

La versione dolce è caratterizzata da un impasto con uva passa e passaggio finale nello zucchero semolato, mentre nella versione salata di solito si usa aggiungere del baccalà ( o stoccafisso) , cavolo bianco o broccolo romano.

Molto simili alle pettole possono essere farcite anche con alici, pomodori secchi, olive o lampascioni, una volta preparato l’impasto base potrete sbizzarrivi con abbinamenti e ripieni diversi.

Prepararle è davvero semplice, soprattutto se potete evitare la parte dell’ ammollo usando uno stoccafisso già ammollato e pronto all’uso; così da risparmiare tempo e accorciare notevolmente la preparazione di questo piatto.

Sono ottime mangiate calde, ma si conservano per qualche giorno se chiuse in sacchetti per alimenti. Quando dovrete gustarle di nuovo vi consigliamo di riscaldarle leggermente in forno caldo.

Potete prepararne anche una doppia dose e scegliere la farcitura a vostro piacimento, io vi consiglio di provare anche la versione dolce perchè sono davvero buonissime, una tira l’altra!

Durata

Tempo di preparazione: 300 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 315 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Farina tipo 00

320-350 ml Acqua circa (dipende dal tipo di farina che userete)

10 g Lievito di birra

Sale Fino

Olio Extravergine D’Oliva

Per il ripieno

300 g Stoccafisso (già ammollato e lessato)

Sale Fino

Pepe

Prezzemolo

Olio Extravergine D’Oliva

Per friggere

Olio Di Semi ( preferibilmente arachidi o girasole)

Preparazione

Per preparare la ricetta delle crespelle fritte ciociare, sciogliete il lievito in una parte dell’ acqua. In una larga ciotola ( o in planetaria) inserite la farina, fate un buco al centro e versate il lievito sciolto e iniziate ad impastare. Aggiungete il sale e l’acqua rimanente a filo fino ad avere un impasto malleabile e un po’ colloso. Coprite la ciotola con pellicola e lasciate lievitare 4, 5 ore ( fino al raddoppio)

Preparate lo stoccafisso (già ammollato e lessato) sfilacciandolo con le mani in piccoli pezzi in una ciotola Aggiungete del prezzemolo fresco lavato e sminuzzato, insaporite con sale, pepe e olio extra vergine di oliva.

Una volta che l’impasto è lievitato, aggiungete lo stoccafisso e mescolate delicatamente. Versate l’olio di semi in una pentola a bordi alti per la frittura. Quando l’olio è pronto per la frittura (dovrà raggiungere i 180°), aiutandovi con due cucchiai prendete parte dell’impasto formando delle palline e versatele direttamente in pentola. Quando saranno dorate su entrambi i lati togliete dall’olio e fate scolare su carta assorbente.