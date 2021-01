I croissant con pasta sfoglia integrale sono ottimi per un buffet con gli amici, o per un antipasto sfizioso, si preparano in pochi minuti e con pochissimi ingredienti.

Una ricetta semplicissima, non servirà certo essere cuochi provetti per mettersi alla prova, a meno che non vogliate preparare da voi la base, in quel caso vi lasciamo le 4 migliori ricette di pasta sfoglia facili e veloci e ci congratuliamo.

Noi abbiamo optato per delle basi pronte, rendendo il tutto velocissimo da realizzare; si possono adattare ai gusti di tutti variando la sfoglia o la farcitura interna, quelli che trovate nella ricetta sono adatti anche per i più piccoli perchè hanno nella farcia solo robiola e petto di tacchino arrosto, volendo invece preparare questi stuzzichini per party , aperitivi o serate con amici, potete variare la farcitura interna usando senape come base e aggiungendo della paprika piccante all’esterno.

Creare il cornetto da una sfoglia rotonda è davvero molto semplice; si parte dal tagliare a metà la sfoglia, poi in 4,in 6, 8 e 12 parti. Su ogni spicchio va fatto un piccolo taglio alla base che vi permetterà, una volta arrotolato, di curvare le punte verso l’interno, se non create quel piccolo taglietto non riuscirete a creare la famosa forma a spicchio di luna, tipica del cornetto.

Una volta pronti questi gustosi stuzzichini possono essere mangiati caldi, ma non preoccupatevi perchè anche freddi restano gustosi e fragranti. Se volete prepararli per un buffet, potete cuocerli il giorno precedente e poco prima di portarli in tavola riscaldarli leggermente in forno, saranno ottimi , come appena fatti.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

230 g Pasta Sfoglia integrale

100 g Robiola o formaggio fresco spalmabile

70 g Petti Di Tacchino arrosto

1 Tuorlo d’Uovo per spennellare

qualche Semi Di Papavero

Preparazione

Per preparare la ricetta dei croissant con pasta sfoglia integrale, usando un mixer ad immersione preparate la farcia mettendo nel vaso il petto di tacchino e la robiola, frullate fino a creare una purea soda ed omogena.

Stendete leggermente la sfoglia rotonda e dividetela in 12 spicchi.

Posizionate un poco del ripieno alla base del triangolo, fate una piccola incisione alla base e arrotolate fino alla punta, incurvate leggermente le punte del cornetto verso l’interno.

Preparati tutti i cornetti, spennellateli con del tuorlo d’uovo sbattuto e distribuite sopra i semi di papavero.

Infornate in forno già caldo a 175-180° per circa 13-15 minuti

Note

Per realizzare la ricetta è stata usata una confezione di pasta sfoglia integrale rotonda del peso di 230 g.

Nella ricetta viene consigliata una cottura in forno a 180° per circa 13-15 minuti, questo se usate un forno di tipo ventilato ( in questo tipo di preparazioni io preferisco il ventilato perchè il calore con la ventola permette una cottura uniforme).

Se non avete un forno ventilato ma statico il consiglio è quello di aumentare di qualche decina di gradi la temperatura e allungare il tempo, quindi 190°-200° per circa 20 minuti. I cornetti saranno cotti quando la superficie risulterà ben dorata.