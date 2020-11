Il danubio alla nutella , è un dolce sofficissimo formato da tante palline d’impasto lievitato che racchiudono spesso un ripieno, in questo caso alla nutella. Una variante del danubio lo vede salato.

Non è una ricetta difficile ed è molto simile come procedimento al pan brioches, può essere farcito con creme di ogni tipo, confetture o cioccolata in pezzi in base alle vostre preferenze.

Il danubio dolce è perfetto per fare colazione o per la merenda, questo lo rende molto versatile e se conservato in un sacchetto di plastica quando è freddo, si mantiene morbido per diversi giorni.

Il primo pasticcere a sfornare questo dolce fu Giovanni Scaturchio, calabrese emigrato a Napoli, dopo aver combattuto la prima guerra mondiale, oltre alle sue competenze nella pasticceria il pasticcere aveva portato con sé la moglie da Salisburgo, fu per questo che quando nel 1920 aprì la sua pasticceria decise di offrire, oltre ai classici della tradizione partenopea anche dolci della pasticceria austriaca, come i buchtlen farciti con marmellata, ribattezzate da lui brioscine del Danubio e solo in seguito solamente danubio.

Per fare questo dolce potete usare 1/2 cubetto di lievito di birra se optate per un procedimento più veloce, oppure per i più “esperti” con i lieviti naturali potete usare il li.co.li o la pasta madre, che consigliamo però di rinfrescare almeno 2 volte consecutive prima dell’uso, l’uso del lievito varierà leggermente la consistenza dell’impasto e i tempi di lievitazione (nei lieviti naturali sono più lunghi), per questo vi consigliamo di tenere sotto controllo le lievitazioni e non considerare tassativamente i tempi della ricetta perché possono facilmente variare.

Potete impastare tranquillamente a mano o con l’aiuto di una planetaria, che aiuta e soprattutto riduce i tempi di lavorazione dell’impasto.

Il Danubio viene cotto prima ad una temperatura più bassa per far penetrare meglio il calore all’interno, altrimenti diventerebbe subito dorato in superficie ma rimarrebbe crudo all’interno, solo successivamente si potrà alzare la temperatura per ottenere quel magnifico effetto dorato.

Noi abbiamo preferito spennellare la superficie di questo dolce, ma vale per qualunque lievitato, con 1 tuorlo diluito nel latte in questo modo non si annerisce in cottura e fa rimanere la superficie del danubio più lucida e morbida.

Durata

Tempo di preparazione: 35 minuti

Tempo di cottura: 50 minuti

Tempo totale: 85 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per l’impasto

500 g Farina tipo 1

190 g Lievito madre (pasta madre o li.co.li) o 1/2 cubetto di lievito di birra fresco

100 g Zucchero Semolato

230 g Latte intero

2 Uova medie (circa 50 g l’una)

1/2 cucchiaino Sale fino

80 g Burro a crema (temperatura ambiente)

Per farcire

Nutella

Per spennellare la superficie

1 Tuorlo d’Uovo

2 cucchiai Latte intero

Preparazione

Per preparare la ricetta del danubio alla nutella, in una ciotola capiente o nella planetaria mettete il lievito naturale (li.co.li, pasta madre..) o il lievito di birra fresco con poco latte a temperatura ambiente.

Mischiate per far sciogliere il lievito poi aggiungete lo zucchero ed il latte rimanente, impastate energicamente a mano o con il gancio aggiungendo poca alla volta anche la farina.

Mentre impastate aggiungete anche le uova una alla volta, il sale fino ed il burro a crema, quando l’impasto si incorda e tutti gli ingredienti si sono amalgamati spegnete la planetaria.

Fate lievitare l’impasto fino al raddoppio (2 ore circa, in inverno e con i lieviti naturali anche di più), poi sgonfiate l’impasto e dividetelo in 7 parti.

Appiattite ogni pagnottella d’impasto e farcitela con 1 cucchiaio di Nutella, chiudete i lembi esterni per lasciare la farcitura al centro.

Imburrate ed infarinate una teglia tonda apribile diametro 26, mettete tutte le palline con la chiusura verso il basso e fate lievitare fino al raddoppio lontano da correnti d’aria (3 ore circa).

Spennellate l’impasto con 1 tuorlo d’uovo mischiato con 2 cucchiai di latte e cuocete in forno caldo statico a 170°C per 40 minuti, poi alzate il forno a 200°C circa per almeno altri 15 minuti, fino a quando il danubio dolce diventa dorato in superficie.