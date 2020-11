I finocchi in padella, sono un contorno veloce e sfizioso ma leggero, siamo sempre abituati a pensare ai finocchi in associazione al classico e delizioso pinzimonio, o comunque ad un’idea di finocchio crudo. Laddove invece si prepari una ricetta di finocchio cotto in genere la prima che viene in mente è quella dei finocchi al pomodoro con besciamella o gratinati al forno.

Difficilmente si pensa a cuocerli velocemente in padella con olio ed aglio, in realtà il risultato è una ricetta deliziosa, pronta in pochi minuti, purificante e perché no, anche dietetica, se poi non siete vegani potete arricchire la ricetta con una generosa spolverata di parmigiano grattugiato.

I finocchi hanno pochissime calorie, un sapore freschissimo ed è ottimo per aiutare il nostro organismo a depurarsi dalle tossine e arricchirlo di vitamine e sali minerali.

Sembra venisse consumato già 3500 anni fa, le prime notizie su questo ortaggio si hanno proprio da un papiro, utilizzatissimo poi nell’antica Grecia, vicino a Maratona e a Roma come narra lo stesso Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia dove descriveva le importanti proprietà medicinali.

Nell’antichità il finocchio veniva servito crudo, prima di offrire del vino scadente o aggiunto in preparazioni con alimenti non freschissimi, questi espedienti servivano ovviamente per mascherare i sapori e gli odori sgradevoli e sembra che proprio da questa pratica derivi il termine “infinocchiare” qualcuno, alludendo proprio al tentativo di mascherare bevande e cibi che altrimenti non sarebbero stati consumati.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

4 Finocchi

2 spicchi Aglio

4-5 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

una presa Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei finocchi in padella, prendete i finocchi e tagliateli a fettine dopo aver tolto i ciuffi e il fondo. Metteteli a bagno in acqua per sciacquarli, quindi scolateli in uno scolapasta e passate sotto ad acqua corrente.

Mettete in un tegame olio extravergine di oliva e un paio di spicchi di aglio puliti. Fate insaporire l’olio, quindi mettete nella padella tutti i finocchi in una volta sola e fate attenzione agli schizzi di olio. Coprite e lasciate cuocere e ammorbidire la verdura girando di tanto in tanto a fiamma media e regolate di sale.

Quando i finocchi risulteranno cotti, togliete il coperchio, alzate la fiamma e lasciate asciugare bene.