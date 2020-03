La focaccia in padella è un piatto molto veloce e versatile, perfetta da utilizzare come piatto unico, magari con un’insalata di accompagnamento, come rustico o anche per un aperitivo dell’ultimo momento.

Per preparare questa ricetta non dovrete far altro che realizzare una focaccia ben farcita, non siate parsimoniosi, e cuocerla su una padella tonda, diametro 24 cm, antiaderente, importante che sia munita di coperchio. La focaccia crescerà durante la cottura grazie all’azione del lievito istantaneo, saltando così tutta la lunga fase di lievitazione.

In questa versione per la farcia noi abbiamo scelto un classico dei classici, prosciutto cotto e scamorza, ma nulla vieta di inserire verdure, o utilizzare altri salumi e formaggi a disposizione (nel caso optiate per la mozzarella affettatela prima e lasciatela riposare qualche ora in frigo, in modo da farle perdere parte del suo liquido), rendendola di fatto anche un’utile ricetta di riciclo.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

350 g Farina 00 più quella per impastare

100 ml Acqua

100 ml Latte

3 g Zucchero

5 g Sale Fino

10 g Olio Di Semi più quello per ungere

8 g Lievito istantaneo per torte e focacce

150 g Prosciutto Cotto

100 g Scamorza affumicata

Preparazione

Per preparare la ricetta della focaccia in padella in una ciotola capiente versate la farina, il lievito istantaneo, lo zucchero, il sale, l’olio di semi.

Aggiungete l’acqua e il latte poco per volta, mescolando con una forchetta.

Appena gli ingredienti saranno amalgamati, proseguite ad impastare sopra un ripiano infarinato e formate una palla che dividerete in due parti, una leggermente più grande dell’altra.

Prendete la metà più grande dell’impasto e estendetela direttamente nella padella che avrete leggermente unto, cercando di salire di un paio di centimetri sul bordo.

Mettete una parte del prosciutto cotto, avendo cura di lasciare liberi i bordi. Posizionate anche le fette di scamorza e completate con un secondo strato di cotto.

Aggiungete la seconda metà di impasto schiacciandola delicatamente con le mani sopra il ripieno.

Tirate i bordi esterni e chiudete pizzicando l’impasto. Ungete la superficie della pasta.

Posizionate il coperchio e passate sul fornello a fuoco basso per 15 minuti, con la raccomandazione di muovere di tanto in tanto la focaccia.

Con l’aiuto del coperchio, girate la focaccia come se fosse una frittata, riposizionate il coperchio e proseguite la cottura dell’altro lato per altri 15 minuti.