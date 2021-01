Le frittelle di pasta di pane appartengono alla tradizione culinaria della Puglia, dove vengono chiamate pettole.

Una ricetta formata da impasto semplice, che può contenere più o meno acqua, la versione che vi proponiamo ha un livello di idratazione inferiore, il che le rende più leggere e meno “pastose”.

Le pettole possono accompagnare salumi e formaggi. Sono perfette per un aperitivo o per una cena tra amici, ma la verità è che si prestano ad ogni occasione, e abbinate al sartascienello, o “sartascnidd”, sono il massimo.

Il sartascinello è un sughetto preparato con i pomodorini più dolci e arricchito, poi, con vari ingredienti, è il classico sughetto da scarpetta, quello a cui è impossibile resistere, e che in questo caso, viene preparato apposta per intingerci le pettole.

Però, ecco, non sottovalutate l’idea di utilizzarlo come condimento per un bel piatto di spaghetti e se completate il tutto con un buon pecorino, meglio ancora.

Ricordate che i tempi di lievitazione sono indicativi, e che dipendono molto dalla temperatura dell’ambiente.

Quest’impasto, è perfetto anche per preparare dei panzerotti.

Se preparate il sartascinello in una stagione in cui il basilico non è reperibile, potete sostituirlo con dell’origano, se poi riuscite a trovare del chorizo ( salame di maiale speziato spagnolo), provate a sostituirlo al classico salame piccante, perché il suo aroma inconfondibile, renderà ancora più saporito il vostro sartascinello.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Farina 0

250 g Farina di semola rimacinata di grano duro

320-330 g Acqua a temperatura ambiente

1 cucchiaino Sale Fino

1 cucchiaino Lievito di birra liofilizzato

1 cucchiaino Zucchero

q.b. Olio Di Semi Di Arachide per friggere

600 g Pomodori ciliegia

60 g Salame piccante

1 spicchio Aglio

1 mazzetto Basilico

1 manciata Oliva nere secche

1 cucchiaino Zucchero

q.b. Sale

q.b. Peperoncini

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta delle frittelle di pasta di pane, mettete gli ingredienti per le frittelle in una ciotola, e impastate fino a ottenere un impasto sodo, che non deve appiccicarsi alle mani.

Formate una palla, coprite la ciotola con della pellicola e mettete a lievitare, per circa 3 ore (o fino al raddoppio), al riparo da correnti d’aria.

Riprendete l’impasto, trasferitelo su una spianatoia infarinata con la semola e stendetelo allo spessore di mezzo centimetro.

Aiutandovi con un coppa pasta del diametro di 5/6 cm (o un bicchiere ), ritagliate dei dischi di pasta, e trasferiteli su un piano generosamente cosparso di semola.

I ritagli di pasta, potete lasciali così, oppure, se preferite, potete impastarli nuovamente, stenderli e tagliarli con il coppa pasta.

Lasciate riposare i dischi di pasta per 30 minuti per far riprendere la lievitazione.

Nel frattempo preparate il sartascinello, mettendo in una pentola tutti gli ingredienti a crudo : i pomodori interi, lo spicchio d’aglio tagliato a metà, il salame a tocchetti, le olive denocciolate, il basilico spezzato con le mani, il sale, lo zucchero, il peperoncino e l’ olio evo.

Mettete su fiamma bassa, coprite e fate cuocere, per circa 15 minuti, fino a ottenere un sughetto denso e corposo.

Per friggere le frittelle, mettete l’olio di semi in una padella e trasferite su fiamma alta.

Quando l’olio sarà bollente, tuffateci dentro un po’ di dischi di pasta per volta, fateli dorare appena su entrambi i lati e man mano che sono pronti, trasferiteli su un piatto rivestito di carta paglia o assorbente e salate.

Servite le frittelle belle calde, accompagnate con il sartascinello.