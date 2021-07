L’Hugo cocktail è un’alternativa alla spritz veneziano meno alcolica e più fresca, perfetta quindi per la stagione calda.

È originario dell’Alto Adige, dove lo sciroppo di sambuco, il suo ingrediente fondamentale, è molto usato, ma ormai si è diffuso molto e ha un’allure uber-chic. Si beve soprattutto in Triveneto, in Austria e in Germania e si comincia a vedere nei bar delle capitali. Se non lo conoscete non fatevene un cruccio, si tratta comunque di un aperitivo giovanissimo, rispetto agli storici cocktail, è stato ideato solo nel 2001 nelle vallate dolomitiche sopra Bolzano, dal Barman Filippo DeBertl.

Con questa ricetta potrete sopperire al fatto che il barman sotto casa vostra non c’è ancora arrivato.

Durata

Tempo di preparazione: 3 minuti

Tempo totale: 3 minuti

Dosi per

1 persone

Ingredienti:

2 parti Prosecco

2 parti Soda seltz

1 parte Sciroppo di fiori di sambuco

Alcune foglie Menta per decorare

Preparazione:

Per preparare la ricetta dell’Hugo cocktail, versate gli ingredienti direttamente nel bicchiere, normalmente un calice.

Aggiungete alcuni cubetti di ghiaccio e mescolate.

Decorate con foglioline di menta.