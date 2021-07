Gli involtini di melanzane con prosciutto e mozzarella sono un piatto veloce da preparare: servono solo 3 ingredienti. Ideali da servire tiepidi come antipasto, o per un aperitivo con amici in una calda sera estiva.

Per dare un profumo in più al piatto abbiamo aggiunto il basilico, ma basta cambiare l’erba aromatica e il piatto ogni volta avrà un gusto differente. ovviamente si può intervenire anche sul formaggio e sull’affettato. Quanto ai formaggi è bene scegliere formaggi freschi come primo sale, ricotta, robiola, ma anche toma e tomini. L’affettato invece si può omettere per ottenere una versione di questi involtini vegetariana.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti:

2 Melanzane medie lunghe

150 g Prosciutto Cotto

100 g Mozzarella

Basilico

Preparazione:

Per preparare la ricetta degli involtini di melanzane con prosciutto e mozzarella, lavate e tagliate le melanzane a fette sottili per il senso lungo.

Oliate le fette di melanzane su entrambe i lati.

Grigliatele su una griglia o una piastra per circa 3/5 minuti.

Lasciatele raffreddare leggermente.

Stendete il cotto su una fetta di melanzana e aggiungete le fette di mozzarella, basilico e salate.

Arrotolatele dal lato corto e fermatele con uno stuzzicadenti.

Procedete con il resto delle fette e servite.