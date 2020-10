Le lenticchie semplicissime, sono un piatto, davvero molto elementare nella sua preparazione, è in assoluto uno dei sapori più familiari di cui il nostro palato possa aver memoria.

Per preparare questa ricetta noi vi consigliamo di utilizzare delle lenticchie di tipo mignon, questo permetterà di abbreviare i tempi di cottura, se si utilizza questo tipo di lenticchia infatti non è necessario lasciare in ammollo il legume secco.

Se, durante la bollitura delle lenticchie, l’acqua dovesse consumarsi troppo in anticipo potete aggiungerne altra, ma ricordatevi di riscaldarla prima per non abbassare la temperatura di cottura delle lenticchie.

Se invece preferite delle lenticchie molto tenere aumentate leggermente sia l’acqua che i tempi di cottura.

Entrare in casa dopo una giornata di scuola e sentirne il profumo non appena varcata la soglia riuscirà ad evocare una sensazione di coccola e di conforto assoluto, ve lo assicuriamo.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 55 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

500 g Lenticchie mignon secche

350 g Passata Di Pomodoro

1 Cipolla grande

1 spicchio Aglio

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Acqua

q.b. Peperoncini (facoltativo)

Preparazione

Per preparare la ricetta delle lenticchie semplicissime, prendete le lenticchie e sciacquatele sotto l’acqua corrente diverse volte, quindi mettetele in una pentola e coprite di acqua fino a raddoppiare all’incirca in altezza il loro volume.

Portate a bollore in acqua salata e nel frattempo tagliate a fettine molto sottili una grossa cipolla.

Mettete un fondo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio in una padella e accendete la fiamma. Unite la cipolla e fatela appassire dolcemente, quindi aggiungete la passata, il sale e mettete un coperchio. Lasciate andare il sugo facendolo insaporire bene.

Attendete la cottura delle lenticchie e, quando l’acqua si inizierà a consumare, unite il sugo di pomodoro e cipolla alla pentola di lenticchie e fate insaporire.