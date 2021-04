La panna cotta al parmigiano e pesto di zucchine è un antipasto sfizioso capace di stupire. Si prepara velocemente e con pochi ingredienti e il gusto principale di questa panna cotta è quello del Parmigiano. Servitela col pesto di zucchine, o con un pesto uguale ma realizzato con i fagiolini, oppure, per fare presto, con una glassa di aceto balsamico pronta e qualche cubetto di fragola.

La panna cotta viene normalmente preparata come dessert, accompagnata da salse di frutta o da cioccolato, ed è una ricetta piemontese oggi diffusissima in tutta Italia. Tuttavia in Danimarca esiste un dolce del tutto simile alla panna cotta le cui prime testimonianze datano nel 1200.

Questa versione salata è praticamente identica, negli ingredienti e nel procedimento, a quella dolce salvo per l’aggiunta di formaggio e sale e per l’assenza di zucchero.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti + 3 ore di riposo

Dosi per

8 persone

Ingredienti

Per la panna cotta:

250 ml Panna Fresca

200 ml Latte

100 g Parmigiano grattugiato

2 fogli Gelatina

Sale

Pepe

Per la crema di zucchine:

5 Zucchine piccole sbollentate

1 manciata Mandorle

2 cucchiai Parmigiano grattugiato

4/5 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Basilico fresco

Sale

Acqua fredda

Per decorare:

5 Mandorle

Basilico fresco

Preparazione

Per preparare la ricetta della panna cotta al parmigiano e pesto di zucchine, mettete a bagno i fogli di gelatina in acqua fredda.

Nel frattempo, mettete a scaldare la panna con il latte su fiamma dolce, senza arrivare a bollore.

Togliete dal fuoco poco prima che bolla e aggiungete il parmigiano grattugiato. Mescolate con cura per sciogliere il formaggio.

Strizzate i fogli di gelatina e aggiungeteli al composto di panna calda e mescolate per sciogliere bene.

Aggiustate di sale e pepe.

Versate la panna cotta nei bicchieri o coppette, coprite con la pellicola e mettete in frigo per almeno 3 ore a raffermare.



Frullate le zucchine sbollentate con le mandorle, il parmigiano, l’olio, qualche foglia di basilico fresco e il sale. Aggiungete acqua fredda quanto basta per ottenere una crema densa e omogenea.

Versate il pesto di zucchine in una ciotola, coprite e tenete in frigo fino al momento di servire.

Servite la panna cotta con il pesto di zucchine e decorate la superficie con qualche mandorla tritata grossolanamente e qualche fogliolina di basilico fresco.