La pasta alla zozzona è un sostanzioso primo piatto tipico della tradizione culinaria romana, che abbina tutto il gusto di altre tre ricette di pasta molto conosciute: amatriciana, gricia e carbonara. Infatti, i rigatoni alla zozzona nascono come recupero degli ingredienti delle tre ricette presenti nei menù di tutte le trattorie capitoline, in modo da impedirne lo spreco.

L’espressione “zozzona” qui sta ad indicare qualcosa di molto ricco e goloso, ed in effetti il guanciale, la salsiccia e la crema di tuorli e formaggio non possono essere definiti diversamente.

Il trucco per una buona riuscita di questa pasta è scolarla al dente e mantecarla subito, ben lontano dal fuoco, con la crema di tuorli e formaggio, e unire la carne col suo grasso poco a poco, badando che una parte del grasso può anche essere buttato per una resa finale un po’ più elegante e, se si può usare questo aggettivo per questo piatto, leggera.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

360 g rigatoni

130 g Guanciale

2 salsicce

1/2 Cipolla

400 g Pomodori Rossi da sugo

2 Tuorli

50 g Pecorino Romano grattugiato

Sale

Pepe Nero macinato

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione:

Per preparare la ricetta della pasta alla zozzona, in un tegame capiente mettete un cucchiaio di olio extra vergine di oliva, il guanciale tagliato a tocchetti, la salsiccia privata della pelle e sbriciolata, la cipolla tritata e lasciate rosolare a fiamma bassa per una decina di minuti rimestando di tanto in tanto.

Aggiungete anche i pomodori lavati e tagliati a tocchetti, salate e fate cuocere per dieci minuti.

Nel frattempo lessate i rigatoni in abbondante acqua salata.

Mettete i tuorli in una ciotola con il pecorino grattugiato e una spolverata di pepe e battete con una forchetta fino a ottenere una crema.

Scolate la pasta al dente e unitela al sugo in un’insalatiera, insieme alla crema d’uovo, e amalgamate tutti gli ingredienti.