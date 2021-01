Le patate ripiene formaggio e speck sono un contorno saporito, ma, raddoppiando le dosi, possono diventare all’occorrenza anche un piatto unico sfizioso e facile da preparare.

Una ricetta semplice e squisita, perfetta per gustare in maniera strepitosa uno degli ingredienti più amati e conosciuti in cucina, le patate farcite sono una pietanza di origine inglese, le famose baked potato già presenti nei ristoranti londinesi agli inizi del Novecento, che grazie alla loro golosità e semplicità di esecuzione sono state adottate e riadattate in molti paesi come gli Stati Uniti, dove si chiamano jacket potatos e sono preparate con burro ed erba cipollina.

Tra le numerosi varianti esistenti, noi abbiamo deciso di presentarvi una versione con lo speck che conferisce a questa pietanza uno scatto di gusto decisamente prelibato.

Scegliete delle patate di grandezza medio-piccola e il più possibile uguali, in modo da avere gli stessi tempi di cottura.



Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

6 Patate grandezza medio-piccola

120 g Speck a fette

2 Uova

100 g Parmigiano grattugiato

Rosmarino

Sale Fino

Olio Extravergine D’Oliva

Pepe Nero macinato

Preparazione

Per preparare la ricetta delle patate ripiene formaggio e speck, lavate bene sotto l’acqua corrente le patate in modo da eliminare ogni residuo di terra.

Mettete le patate in una pentola capiente con tutta la buccia e ricoprite completamente con acqua fredda. Lasciate cuocere per circa trentacinque minuti con coperchio.

Infilzate le patate con uno stuzzicadenti e valutate che sono pronte quando saranno abbastanza morbide, ma non troppo cotte.

Scolate e lasciate freddare a temperatura ambiente, però non troppo, così la polpa risulterà più morbida.

Tagliate nel senso della lunghezza una fetta di apertura e mettete da parte. Scavate la polpa di ciascuna patata con un cucchiaio, delicatamente senza romperla. Salate l’interno di tutti i gusci ottenuti e spolverateli con il parmigiano. Raccogliete tutta la polpa, compresa quella delle fette tagliate in precedenza. Tagliate lo speck a strisce e mettetelo a rosolare a fiamma vivace in una padella con un paio di cucchiai di olio, fino a quando sarà bello croccante.

Unite lo speck alla polpa di patate, serbandone qualche pezzo per guarnire alla fine, e al rosmarino tritato. Salate leggermente ed amalgamate bene tutti gli ingredienti, schiacciando con una forchetta.

Battete le uova con 60 grammi di parmigiano e il pepe. Unite la crema di parmigiano all’impasto e mescolate. Riempite di nuovo i gusci di patate ed adagiateli in una pirofila unta di olio. Spolverate con il parmigiano rimanente e passate in forno caldo a 200 gradi per trenta minuti.

Servite le patate farcite calde guarnendo a piacere con lo speck croccante messo da parte in precedenza.