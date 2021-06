Le pesche grigliate esotiche sono un dessert semplicissimo, da proporre a fine pasto d’estate, nonostante la loro semplicità sono molto scenografiche e hanno un gusto originale. Si possono guarnire in molti modi; la ricetta che vi illustriamo qui prevede l’aggiunta di frutta esotica essiccata: il mango, la banana, il cocco, la papaia, per trovare questi frutti rivolgetevi ad una drogheria abbastanza fornita, se però non li avete, le uvette o le prugne secche saranno un ottimo sostituto.

Volendo, per stupire i vostri ospiti, potreste piastrare le pesche e poi portare a tavola tante piccole ciotoline, con i vari ingredienti in modo che ciascuno possa farsi la sua, seguendo il proprio gusto.

Le pesche sono un alimento molto interessante, sono povere di calorie (e di zuccheri) e sono ricche di vitamine. Fanno notoriamente bene alla pelle, ma sono, più in generale, un frutto che depura il corpo. Favoriscono la regolarità intestinale e pare che contribuiscano anche a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

2 Pesche

1 cucchiaino Miele

1 cucchiaino Cocco

1 cucchiaio Frutta Secca esotica

1 cucchiaio Mandorle scaglie

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle pesche grigliate esotiche, lavate le pesche e tagliatele a metà seguendo la linea centrale, quindi girando le due metà apritele senza romperle ed eliminate il nocciolo centrale.

Cospargete ogni lato con un po’ di miele.

Riscaldate una padella e, quando sarà molto calda, metteteci le pesche con il lato tagliato a contatto con il fondo della padella.

Aspettate 3-4 minuti e poi alzatele delicatamente cercando di non far staccare la crosticina che si è formata.

Ora giratele su un piatto da portata e aggiungete per ogni metà un po’ di cocco rapè.

Riempite quindi le pesche con la frutta essiccata e decorate infine con qualche fogliolina di menta e qualche lamella di mandorla.