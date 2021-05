I pomodori Camone ripieni di miglio sono un contorno velocissimo da preparare. Il ripieno è costituito dal miglio arricchito dalle erbe aromatiche, dalle olive, dai capperi e dai semi di canapa. Se volete, il risultato è un ibrido tra i pomodori col riso tipici della cucina romana e i pomodori gratinati con il pane.

Il miglio è privo di glutine ed è ricchissimo di proprietà nutrizionali e salutari. È anche ricco di proteine ed è quindiun alimento perfetto per bilanciare la dieta vegana.

I pomodori Camone sono una varietà pregiata di pomodori, coltivata in Sardegna, di misura media, si riconoscono perché la parte di polpa vicina al picciolo rimane verde anche a maturazione avvenuta. Si tratta di un ibrido introdotto in Sardegna negli anni Ottanta perché particolarmente resistenti anche alla coltivazione in serra. Sono molto più dolci e aromatici degli altri pomodori e hanno un contenuto minore di acqua.

Durata

Tempo di preparazione: 70 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 1 ora e 50 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

300 gr Pomodori Camone

280 gr Miglio

80 gr Olive Verdi

40 gr Capperi

30 gr Semi Di Canapa

3 cucchiai Prezzemolo tritato

2 cucchiai Origano tritato

3 foglie Menta

4/5 foglie Basilico

1 cucchiaino Zenzero grattugiato

Sale

Pepe Nero

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei pomodori Camone ripieni di miglio, lavate ed asciugate bene i pomodori.

Tagliate la calotta dei pomodori e tenetela da parte.

Con l’aiuto di un cucchiaino eliminate i semi e la polpa interna dei pomodori. Salate l’interno.

Sciacquate il miglio e fatelo cuocere in abbondante acqua salata per circa 30 minuti.

Scolatelo e mettetelo in una bacinella.

Aggiungete al miglio le olive verdi denocciolate e tritate grossolanamente, i capperi sciacquati ed asciugati, lo zenzero grattugiato, il trito di prezzemolo, origano, menta e basilico e i semi di canapa.

Regolate di sale e di pepe nero.

Mescolate il miglio fino ad incorporare bene tutti gli ingredienti.

Riempite il pomodori con il miglio.

Mettete i pomodori in una teglia e ricopriteli con la calotta che avete tenuto da parte.

Distribuite sui pomodori un filo di olio EVO e un pizzico di sale.

Fate cuocere i pomodori ripieni nel forno già caldo a 160°C per circa 35/40 minuti.