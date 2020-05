L’arista al latte è un secondo piatto di carne gustoso ed economico, perfetto per il pranzo della domenica, cotta nel latte, l’arista di maiale diventa tenerissima e si crea una crema golosa e saporita, che si presta anche a fare la scarpetta.

Preparare questa ricetta è veramente semplice, pochi ingredienti per ottenere un piatto appetitoso e nutriente, questa è una versione veloce che si prepara con le fette di carne già pronte, ma potete anche usare un pezzo di arista intero, la procedura è sempre la stessa, cambiano solo i tempi di cottura, che si allungano, per un pezzo di arista da 1 kg, ad esempio, ci vorranno da 45 minuti a 1 ora.

Rigirate la carne ogni tanto per farla insaporire da tutti i lati. Fate raffreddare per poterla affettare facilmente. Servite la carne nappata con la salsa calda.

Se usate il pezzo di arista intero, prima di cucinarlo, legatelo con lo spago da cucina per non fargli perdere la forma durante la cottura.

L’arista di maiale si prepara normalmente in forno o allo spiedo o, come in questo caso, in casseruola, con una cottura più dolce, viene accompagnata da condimenti e salse, che spaziano da fondi di cottura, come in questa ricetta o delle semplici patate novelle, in Toscana è spesso abbinata al lardo di colonnata, ma anche con cipolline bianche, o prugne e mele annurche.

In toscana, dove questa carne è particolarmente utilizzata si prepara soprattutto allo spiedo o al forno, con aglio, pepe e rosmarino, la leggenda narra che persino il termine, arista, sia nato proprio a Firenze nel 1439, durante il concilio ecumenico.

La carne di maiale storicamente veniva considerata simbolo di ricchezza e prestigio sociale, ad oggi invece è spesso sotto accusa, per questioni legati alla salute e questioni etiche, lungi da noi sul soffermarci sulle questioni etiche ma facciamo chiarezza sul piano salutare.

La carne di maiale, benché carne rossa non è da evitare, come ogni animale ovviamente ha tagli più o meno magri, l’arista ad esempio è un taglio pregiato e molto magro, ricca di nutrienti e proteine che andrebbe consumato almeno una se non due volte la settimana.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

8 fette Arista

1 spicchio Aglio in camicia

1 rametto Rosmarino

1 Carota piccola

1 Costa Di Sedano piccola

Latte quanto basta

Sale

5 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Farina 00 quanto basta

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’arista al latte preparate un trito con la carota e il sedano e mettete in una padella larga con l’olio, lo spicchio d’aglio e il rosmarino.

Fate soffriggere su fuoco dolce e nel frattempo passate le fette di arista nella farina. Mettete le fette di arista nella padella e fate dorare appena da entrambi i lati.

Coprite la carne con il latte.

Salate leggermente, abbassate la fiamma al minimo e lasciate cuocere fino a quando il sughetto si addensa.

Dovrebbero volerci una ventina di minuti.

Aggiustate di sale se necessario e servite la carne calda, nappata con il sughetto.