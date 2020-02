I biscotti alla vaniglia sono un grande classico per l’ora del tè, fragranti biscotti aromatizzati alla vaniglia da tuffare in un tè caldo, con o senza latte, decidete voi.

La ricetta di questi biscotti alla vaniglia è semplicissima eppure sono comunque deliziosi, e con questa simpatica forma di nuvoletta, i bambini si divertiranno a prepararli con voi, per poi creare con la fantasia tante favole prima di poterli mangiare.

Sono ottimi per la colazione della mattina, perfetti da ‘tuffare’ in una tazza di latte oppure in una tazza di tè.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

12 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Farina

1 Uovo

1 Tuorlo d’Uovo

180 g Zucchero

250 g Burro

1 stecca Vaniglia

1 pizzico Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti alla vaniglia montate il burro morbido con lo zucchero ed i semini della vaniglia, lavorate bene.

Aggiungete le uova e continuate a mescolare.

Unite la farina precedentemente setacciata, il sale e amalgamate il tutto.

Formate una palla avvolgetela nella pellicola e fatela riposare e raffreddare per qualche ora in frigo.

Stendete la pasta, tra due fogli di carta forno, deve avere uno spessore di circa 5/6mm.

Con due taglia biscotti di misure diverse tagliate i biscotti.

Trasferite i biscotti su una teglia rivestita di carta forno.

Infornate a 180° per 12/13 minuti circa. Fate raffreddare.

Se non avete taglia biscotti potete usare quelle a forma di fiore e, con le mani, appiattire ed allargare leggermente il biscotto.