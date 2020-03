La carne lessa è una di quelle preparazioni che potremmo definire terapeutiche quasi, cuoce per ore, al calduccio tra il brodo e le verdure, si intenerisce sempre di più fino a diventare come il burro, e mentre il tutto cuoce voi potete dedicarvi ad altro.

una ricetta semplice che ben si presta a molte occasioni, pranzi in famiglia compresi, magari condita con salsa allo yogurt e cipolline sottolio, con quel tocco acidulo e leggermente salato che esalta il sapore della carne senza coprirlo, se dopo averla preparata poi cercaste idee per le salse da abbinare noi ne abbiamo ben 15 per voi.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

180 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

600 g Carne Muscolo + 2 Ossa

2 Gambi Di Sedano

3 Pomodorino

3 Carote

1 Cipolla

Acqua

Preparazione

Per preparare la ricetta della carne lessa mettete tutti gli ingredienti nella pentola e coprite con abbondante acqua.

Posizionate sul fuoco e portate a bollore.

Coprite con un coperchio e abbassate la fiamma.

Fate sobbollire dolcemente per almeno tre ore.

Spegnete la fiamma e togliete la carne dal brodo (che potrete filtrare e riutilizzare).

Sfilacciate la carne con i rebbi di un paio di forchette.

Servite la carne accompagnandola con dip varie.