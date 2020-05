La ciambella al latte caldo è uno di quei classici dolci perfetto per la colazione, soffice, morbida e gustosa è ottima per accompagnare tè e cappuccini, servita sola o farcita con creme e confetture, un dolce semplice ed estremamente versatile, da fare in poco tempo con pochi ingredienti.

Una ricetta che vede il segreto della sua morbidezza proprio nel fatto che il burro venga sciolto nel latte caldo, guai a farlo arrivare a bollore, una volta amalgamato il tutto e quando ancora il liquido è tiepido va aggiunto alla montata di uova, che grazie al calore continueranno ad incorporare aria, regalando al dolce altezza e sofficità.

In Italia, la ciambella è forse uno dei dolci più replicati, perennemente presente nelle case delle nonne, merenda prediletta da generazioni, più comunemente viene chiamato ciambellone, probabilmente per distinguere questo tipo di dolce con le ciambelle fritte o comunque un dolce di dimensioni ridotte, monoporzione se vogliamo.

Che vogliate chiamarlo ciambella o ciambellone, deve avere una forma toroidale, o almeno questa è la definizione ufficiale, questo dolce è da sempre protagonista delle festività, nel Lazio esistono ciambelle dedicate ai matrimoni ad esempio, la ciambella della sposa o biscotto della sposa, un impasto lievitato, farcito con uvetta a cui viene data la classica forma, che veniva regalata, come buon auspicio proprio alla sposa, per simboleggiare il cerchio della nuova vita che stava per iniziare, esistono poi ciambelle natalizie, pasquali, ce n’è veramente per tutti i gusti e tutte le feste.

Questo è un dolce talmente replicato da essere anche denominato il “dolce delle folle” perchè anticamente era il dolce che concludeva le sette portate previste per i festeggiamenti del giorno della trebbiatura del grano, da servire a fette accompagnato con una dose generosa di crema calda.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

8 persone

Ingredienti

240 g Farina 00

220 g Zucchero

4 Uova

160 ml Latte

80 g Burro

1 cucchiaino Estratto di vaniglia

1 Lievito per dolci

Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della ciambella al latte caldo, imburrate ed infarinate lo stampo da ciambella (22 cm).

Setacciate la farina, con il lievito e la vaniglia.

Montate a crema le uova con lo zucchero e lavorate il composto per almeno 15 minuti.

Nel frattempo, fate sciogliere il burro nel latte ( il burro si deve sciogliere bene ma non deve raggiungere il bollore ).

Con delicatezza, aggiungete al composto di uova le polveri setacciate con movimenti che vanno dal basso verso l’alto.

Infine, unite piano piano il latte caldo con il burro e continuate a mescolare.

Versate l’impasto nello stampo da ciambella e cuocetela in forno preriscaldato a 180° per 30-35 minuti circa, nella parte bassa del forno (fate la prova stecchino per verificare la cottura).

Una volta cotta lasciatela raffreddare completamente. Spolverizzatela con lo zucchero a velo e servitela.