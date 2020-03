Il ciambellone al latte è un dolce soffice e profumato, uno di quei dolci che mentre cuoce in forno, il suo profumo si diffonde per tutta la casa e non vedi l’ora di sfornarlo per tagliarne una fettina.

Un dolce classico con mille varianti, ogni famiglia ha la sua ricetta.

E’ perfetto a colazione insieme ad una tazza di latte, caffè o tè, e perchè no, anche a merenda, a voi la scelta.

Se non avete la planetaria poi, potete usare una frusta elettrica, oppure come facevano le nonne con molta pazienza, una frusta a mano.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

40 minuti

Dosi per

Ingredienti

400 g Farina 00

4 Uova

250 g Zucchero

220 ml Latte

80 ml Olio Di Semi Di Mais

1 bustina Lievito per dolci

½ buccia grattugiata Limone

Burro e farina per lo stampo

Preparazione

Per preparare la ricetta del ciambellone al latte preriscaldate il forno a 160 gradi.

Imburrate e infarinate uno stampo a ciambella da 24 cm di diametro.

Montate le uova con lo zucchero finché non saranno gonfie e spumose.

Unite l’olio e il latte a filo, sempre mescolando.

Aggiungete la buccia del limone grattugiata.

Mescolate farina e lievito, aggiungeteli al composto di uova setacciandoli, mescolate con una spatola.

Versate il composto nello stampo e infornate per 35-40 minuti.

Sfornate e fate intiepidire.

Togliete dallo stampo e fate freddare completamente su una griglia.