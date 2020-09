Le cipolle caramellate sono un piatto facile da preparare, economico e decisamente alla portata di tutti, che decidiate di intervallarle nel più classico degli hamburger o servirle su dei crostini di pane riscuotono sempre lo stesso successo.

Una ricetta ottima anche come contorno e che ne pensate se la usassimo per realizzare una deliziosa torta salata con o senza pasta sfoglia? Possiamo servirle in accompagnamento a piatti di carne, pesce, a formaggi stagionati, per completare delle bruschette o per degli sfiziosi crostini.

Ed ecco dunque suggeriti svariati modi per portare in tavola le cipolle caramellate morbide e cremose con la salsa agrodolce che la contraddistingue, se preferite un sapore più intenso, in alternativa alle cipolle bianche potete utilizzare le cipolle di Tropea, molto gustose e saporite.

Per ottenere delle cipolle caramellate dal sapore più delicato, al momento dell’acquisto controllate sempre che i bulbi abbiano un aspetto lucido e compatto, quelle sono le più adatte, arrivate a maturazione ma ancora sode.

La cipolla è senza ombra di dubbio uno degli ortaggi che viene consumato dall’uomo da più tempo, in Italia la coltivazione risale al Medio Evo, arrivata dall’Asia centrale, veniva consumato, oltre che per il suo caratteristico sapore, anche per le sue innumerevoli proprietà, è infatti ricca di antiossidanti, minerali e oligoelementi, inoltre è poverissima di grassi ed ha un alto contenuto di fibre, stimola il nostro apparato digerente, soprattutto il fegato, aiutando così a mantenere un perfetto funzionamento, ha proprietà diuretiche, tanto che veniva utilizzata per trattare cuore e vasi sanguigni, ha un’azione antisettica, tonificante, emolliente e disinfettante, molti sostengono che sia anche un infallibile antizanzare.

Esistono tantissime varietà di cipolle che vengono classificate in base alla lunghezza del ciclo biologico precoci, medie e tardive, o in base ai colori, bianche bionde o rosse.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

4 Cipolle

1 bicchiere Vino Bianco

30 g Zucchero

30 g Burro

1/2 bicchiere Aceto

Pepe

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta delle cipolle caramellate, pulite e tagliate le cipolle a metà, per renderle più dolci fatele marinare per 30 minuti in una ciotola di acqua con in aggiunta qualche cucchiaio di aceto.

Quindi scolate le cipolle e fatele sbollentare velocemente in una pentola aggiungendo il vino bianco, sia per farle ammorbidire che per renderle più digeribili.

Una volta sbollentate, trasferite le cipolle in una padella dove avrete prima fatto sciogliere il burro.

Fate rosolare le cipolle nel burro, aggiungete lo zucchero e girate costantemente fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto in maniera uniforme.

A questo punto, sfumate le cipolle con l’aceto di vino e lasciate che si glassino per bene. Quando le cipolle avranno assunto un bel colore dorato, regolate di sale e servite le vostre cipolle caramellate con una spolverata di pepe.