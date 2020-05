Le costine di maiale al forno sono un secondo piatto semplice da realizzare, pochi ingredienti ed una manciata di minuti per portare in tavola il piatto ideale, le spezie, la senape e il miele creano un equilibrio perfetto, da gustare solo o accompagnato con una bella birra ghiacciata.

Una ricetta semplice che non richiede particolari accorgimenti se non un po’ di pazienza per lasciar marinare la carne nelle spezie, in modo che in cottura riesca a sprigionare tutti gli aromi per creare un piatto straordinario.

Le costine sono da sempre il piatto perfetto per il bbq, le più famose sono proprio le bbq ribs, costine di maiale glassate e poi cotte sulla griglia, da mangiare rigorosamente con le mani durante i barbecue americani, non è inusuale trovarle cotte nell’affumicatore, che conferisce a questa carne un sapore unico, rendendola anche estremamente morbida, sembra infatti che per capire se una costina è cotta alla perfezione, una volta mangiata non debba restare in mano nient’altro che un osso perfettamente pulito, senza traccia di carne.

Dal momento però che non tutti hanno un barbecue fuori, ne tanto meno un affumicatore, che non è proprio un sistema di cottura particolarmente comodo ed immediato, ecco che vi veniamo in soccorso noi con questa versione da provare nel forno di casa, vi assicuriamo che non sentirete la differenza.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 45-50 minuti

Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

500 g Costine di maiale – 6 pezzi –

2 cucchiai di senape

1 cucchiaio di miele

1 Limone, il succo

1 cucchiaino Paprika dolce

1 cucchiaio spezie per carni

Rosmarino q.b.

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta delle costine di maiale al forno in una ciotola capiente mettete il succo del limone, la senape ed il miele.

Aggiungete le costine di maiale e lasciate marinare in frigo per circa 2 ore.

Trascorso questo tempo, aggiungete alle costine un cucchiaio di spezie per carni ed il rosmarino ed infornate a 200° per 45-50 minuti circa.

Una volta cotte, aggiustate di sale, impiattate e servite con il contorno che preferite.