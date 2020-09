La crema al mascarpone e panna è una delle più classiche specialità italiane, si usa per fare il tiramisù, ma anche per farcire torte e pandoro e panettoni durante il periodo natalizio, è deliziosa anche da gustare a cucchiaiate.

Preparare questa ricetta è semplicissimo, bisogna però, usare ingredienti di ottima qualità, soprattutto per quanto riguarda le uova, che qui vengono utilizzate crude, quindi assicuratevi che siano freschissime e controllate, ovviamente nel caso non aveste la possibilità di trovare uova così, potete pastorizzarle con uno sciroppo di zucchero portato a 121 gradi e colato a filo sulle uova mentre stanno montando.

Il mascarpone è una crema di latte ottenuta dalla panna, il nome deriva da un nobile spagnolo che dopo averlo assaggiato avrebbe esclamato Mas che bueno, ovvero più che buono, altre teorie invece imputano il nome a mascherpa o mascarpia, una parola del dialetto lombardo che indica la ricotta.

La produzione del mascarpone cominciò circa nel XII secolo dai pastori, per utilizzare il latte in eccesso che veniva prodotto, sembra che anche Napoleone fosse un grande fan di questa crema, che prese piede in pasticceria e nella cucina tutta.

Inizialmente il mascarpone veniva prodotto solo durante la stagione fredda, quando era anche più semplice conservarlo una volta pronto, ad oggi, ovviamente, è un prodotto reperibile sempre.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di preparazione:

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

3 Tuorli d’Uovo

3 cucchiai Zucchero

250 g Mascarpone

200 ml Panna Fresca

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema al mascarpone e panna, montate bene i tuorli con lo zucchero, fino a ottenere un composto giallo chiaro.

Incorporate il mascarpone, mescolando con una frusta a mano.

Ora aggiungete anche la panna al composto e montate con le fruste elettriche fino a ottenere un composto denso e cremoso.

Il composto deve essere soffice ma sostenuto.