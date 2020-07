La crema di verza e patate è un primo piatto semplice, fatto di pochi ingredienti, accompagnata a crostini di pane e dell’olio buono è un vero comfort food.

Una ricetta perfetta da preparare quando si ha poco tempo ma si vuole fare il pieno di vitamine e sali minerali, qui abbiamo usato del burro ma se voleste trasformare questa ricetta da vegetariana a vegana basterà sostituirlo con dell’olio.

Il cavolo verza è un vero alleato per la nostra salute, le sue proprietà sono tantissime, così come i benefici che regala al nostro corpo quando lo inseriamo nella nostra dieta, ricca di vitamine come A, C, D, K e molte del gruppo B, è essenziale per aiutare il nostro sistema immunitario, mantenere la pelle sana e aiutare il mantenimento della vista e il benessere dei nostri occhi.

Oltre alle vitamine è anche ricca di sali minerali, fosforo, ferro, zinco e contiene la quantità di calcio di un bicchiere di latte, è poi ovviamente ricca di clorofilla, ottimo alleato per la respirazione cellulare, aiuta infatti la pulizia del corpo dalle sostanze di scarto.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Verza

250 g Patate

1 Porro

Pane ai semi

1 noce Burro

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema di verza e patate, tagliate il porro sottilmente e fatelo rosolare in una casseruola con una noce di burro ed un filo d’olio per 2/3 minuti.

Unite le patate tagliate a dadini, le coste e le foglie più fibrose del cavolo verza, salate e pepate.

Coprite a filo con l’acqua calda (circa 800 ml).

Coprite con un coperchio e cuocete per 30 minuti a fiamma molto bassa. Una volta cotta frullate la zuppa ottenendo una crema liscia ed omogenea.

Tagliate a cubetti del pane, fatelo ripassare in padella con un filo d’olio fino a renderlo croccante.

Distribuite la crema nei piatti, completate con un filo d’olio, pepe, parmigiano e i dadini di pane.