Le crostata frangipane ai frutti di bosco è un dolce scenografico che ben si presta ad un dopocena in giardino, o ad un pranzo all’aperto, un guscio croccante alle nocciole ed una crema morbida che accoglie i frutti simbolo di questa stagione.

La frutta fresca ha sempre un fascino particolare quando si parla di dolci, in questa ricetta la scelta è ricaduta sui frutti di bosco che per la loro lieve dolcezza, ben si sposano con una crema corposa e una meravigliosa frolla burrosa, l’esecuzione è molto semplice, ma il risultato garantito.

Chiaramente potete sostituire i frutti di bosco con altra frutta fresca a piacere, rispettando la stagionalità dei prodotti.

La crema frangipane, è una farcitura a base di farina di mandorle, di origine francese, che viene utilizzata per preparare la Galette des rois, il dolce tipico dell’epifania a base di pasta sfoglia e farcito appunto con questa crema corposa e morbida.

E’ dato certo che il suo nome derivi da un cognome italiano “Frangipani”, ma sull’origine della ricetta le teorie sono ancora moltissime, alcuni sostengono che si debba all’invenzione di un pasticcere del XVI che creò un liquore con questo aroma, altri invece che sia stata regalata dal conte Cesare Frangipani a Caterina de’Medici in occasione del suo matrimonio con il futuro re di Francia, altre teorie invece la fanno risalire ad un botanico, Muzio Frangipani che dopo aver visitato le Antille, avrebbe indicato ai marinai che erano con lui in questa avventura che l’odore che sentivano derivava da un arbusto a cui venne dato il nome di frangipani, anche se l’arbusto in questione non è assolutamente coinvolto nella preparazione di questa crema.

Ci sono altre teorie che riportano al botanico, per alcuni ad esempio questa crema si deve al pronipote di Muzio, marchese e maresciallo nell’esercito di Luigi XIII che avrebbe ideato questo aroma per coprire l’odore di cuoi di guanti e scarpe, da qui alla ricetta però la connessione è piuttosto nebulosa e ci pare un po’ forzata.

Non mancano le teorie che collocano questa ricetta nella tradizione cattolica, secondo una tradizione della famiglia francescana questa ricetta sarebbe da ricondurre a Giacoma Settesoli, vedova del nobile Graziano Frangipani, amica di San Francesco che era solita preparare per il santo dolci alle mandorle che gli portava in dono.

Durata

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per la frolla alle nocciole

250 g Farina 0

150 g Burro

100 g Farina di nocciole

100 g Zucchero

2 Uova piccole

1 Zeste Limone bio

1 pizzico Sale

Per la crema frangipane

500 g Latte intero

125 g Zucchero

125 g Tuorli d’Uovo

75 g Pasta di mandorle pura

45 g Amido di riso o farina

1 Zeste Limone bio

Per guarnire

q.b. Frutti Di Bosco freschi

q.b. Gelatina spray

Preparazione

Per preparare la ricetta della crostata frangipane ai frutti di bosco, cominciate preparando la frolla alle nocciole.

Per la frolla alle nocciole

Preparate la pasta frolla unendo tutti gli ingredienti e formando una sfera (senza lavorarla troppo).

Richiudetela in un foglio di pellicola e lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti

Per la crema frangipane

Un una casseruola battete i tuorli con lo zucchero.

Aggiungete la farina o l’amido setacciati, continuando a lavorare con la frusta.

A parte sciogliete la pasta di mandorle nel latte caldo.

Aggiungete il latte al composto di tuorli e zucchero.

Aggiungete le zeste di limone, quindi portate su fuoco lento, fino ad ottenere la densità desiderata.

Per la cottura e il montaggio

Stendete la pasta frolla nella tortiera.

Bucherellate il fondo con una forchetta, quindi versate uno strato di crema frangipane.

Infornate a 180°C per circa 30 minuti.

Sfornate e lasciate raffreddare completamente.

Guarnite la superficie di frutti di bosco, quindi laccate la superficie con gelatina spray.

Lasciate rassodare in frigorifero fino al momento di servire.