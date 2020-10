La focaccia ripiena di zucca e salsiccia in padella, permette di ottenere in tempi rapidi una piatto saporito e fragrante con un ripieno adatto ad ogni esigenza, in più non serve attendere tempi di lievitazione o accedere il forno, in poco meno di mezz’ora avrete la vostra focaccia fumante in tavola, basterà munirsi di una padella e ovviamente di un piatto da portata.

Una ricetta molto ricca e senza ombra di dubbio golosa, che si prepara velocemente, risolve in un attimo il problema della cena soddisfacendo l’appetito di tutta la famiglia.

In questa ricetta abbiamo deciso di seguire la stagionalità abbinando alla nostra focaccia una delicata crema di zucca, un ortaggio fantastico che in questo periodo non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole, per contrastare il sapore dolce della zucca abbiamo aggiunto della salsiccia, un matrimonio ben rodato questo, in grado di esaltare i sapori di tutti gli ingredienti e restituire un gusto unico e appagante per ogni palato.

Le zucche sono originarie del sud America, sembra che in Perù e Messico venivano consumate già 8000 anni fa, in Europa invece sono relativamente giovani, sono infatti arrivate a noi solo dopo la scoperta dell’America, da quel momento in poi hanno preso piede anche nel nostro continente.

Esistono circa 800 tipologie di zucche diverse nel mondo, anche se solo 200 sono commestibili, possono arrivare a pesare anche centinaia di chilogrammi, ma vengono considerati erroneamente un ortaggio, in realtà sono una bacca, gigante, ma pur sempre una bacca.

Quando si acquistano è importante verificare che abbiano ancora attaccato lo stelo e per capire se sono mature o meno provate a darle dei piccoli colpetti, se suonerà a vuoto allora sarà una zucca matura pronta per essere cucinata.

Come anche le cipolle, o i tuberi in generale, anche la zucca si conserva meglio se riposta in un luogo buio, al contrario, una volta tagliata, anche se la conservate in frigorifero, sappiate di avere pochi giorni per prepararla, dopo 2 o 3 giorni infatti, comincerete a vedere già la presenza di piccole muffe, quindi, se non pensate di riuscire a consumarla tutta entro breve periodo, mettetela in un sacchetto per alimenti e congelatela già bella pulita e tagliata, pronta all’uso per quando avrete voglia di zucca.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per la focaccia

300 g Farina 00

150 g Acqua

40 g Olio Di Semi più quello per ungere

6 g Sale Fino

6 g Lievito istantaneo per torte e focacce

Per il ripieno

250 g Zucca peso al netto degli scarti

180 g Salsiccia fresca a pezzi

10 g Burro

80 g Formaggio fresco spalmabile

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

Parmigiano grattugiato

Rosmarino

Sale Fino

Preparazione

Per preparare la ricetta della focaccia ripiena di zucca e salsiccia in padella, pulite la zucca e tagliatela a dadini. Lasciate sciogliere il burro in un padellino a fiamma bassa ed aggiungete la zucca e il rosmarino. Salate e lasciate cuocere fino a che la zucca non risulterà morbida e sfatta.

In un altro tegame fate scaldare l’olio e rosolate la salsiccia sbriciolata fino a quando sarà cotta.

Frullate la zucca con il formaggio fresco spalmabile in modo da ottenere un morbida crema.

Mescolate la farina con il lievito e il sale. Aggiungete l’olio e l’acqua e lavorate fino ad ottenere un impasto elastico ed omogeneo. Dividete in due la pasta.

Ungete leggermente con l’olio un padellino di circa 24 centimetri di diametro.

Stendete una porzione di impasto in maniera sottile (potete anche modellarla allungandola direttamente nella padella) avendo cura di salire circa un centimetro in altezza sui bordi.

Riempite con la crema di zucca livellando con un cucchiaio.

Unite anche la salsiccia sbriciolata e scolata dell’olio di cottura. Spolverate con il parmigiano grattugiato. Stendete la seconda parte di impasto e andate a chiudere la focaccia arrotolando i bordi su se stessi.

Ungete la superficie e mettete il coperchio. Passate sul fornello a fuoco moderato per 10 minuti, avendo l’accortezza di tanto in tanto di smuovere la focaccia per non farla attaccare. Girate la focaccia delicatamente aiutandovi con il coperchio e lasciate cuore per altri 10 minuti con le stesse accortezze.

A fine cottura rovesciatela su un piatto e lasciate riposare qualche minuto prima di servire, la focaccia risulterà più compatta al taglio.