La fonduta di camembert è un antipasto o un secondo piatto molto gustoso, da servire con bastoncini di sedano, carote, finocchi, pane alle noci o integrale, frutta tagliata a fettine, come mele e pere, acini d’uva e gherigli di noce.

Preparare questa ricetta è facilissimo, basterà infatti far sciogliere il formaggio in forno, nel frattempo potrete preparare tutte le verdure e la frutta per accompagnare la portata.

Il camembert è uno dei formaggi francesi più conosciuti: è prodotto in Normandia e rientra nella categoria dei formaggi a pasta molle e crosta fiorita. E’ prodotto con latte vaccino crudo (ossia mai riscaldato oltre i 37° C) e viene venduto esclusivamente in scatole di legno di pioppo. Il Camembert di Normandia è l’unica tipologia di Camembert ad aver ottenuto la certificazione AOC nel 1983 (la nostra DOP).

Potete servire la fonduta con patate lesse o altre verdure a piacere, cotte o crude, non vi resterà che intingere il pane, la frutta e la verdura in questa gustosissima fonduta.

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

25 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

1 confezione Camembert

2 Panini alle noci

2 Panini integrali

1 Mela

1 Pera piccole

1 grappolo Uva rossa

4 Noci

4 pezzetti Sedano verde

Preparazione

Per preparare la ricetta della fonduta di camembert togliete il camembert dalla sua scatolina di legno, scartatelo e rimettetelo nella sua scatolina, senza coperchio.

Avvolgete la scatolina in un foglio di alluminio, chiudete bene e infornate a 200°C per circa 25 minuti.

Nel frattempo preparate l’accompagnamento: tagliate i pani a fettine, mondate e lavate il sedano, spaccate le noci, lavate la frutta e riducete a fettine sottili la mela e la pera.

Sfornate il formaggio, eliminate la crosta superiore con un coltello e servite ben caldo.