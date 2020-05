I friggitelli ripieni sono un secondo piatto semplice e veloce, la dolcezza dei peperoni friggitelli ben si sposa al ripieno deciso di ricotta e acciughe e la nota croccante della gratinatura e delle mandorle a a lamelle rende questo piatto perfetto per essere servito anche durante pranzi più impegnativi.

Questa ricetta è senza dubbio una versione più leggera dei classici friarielli campani che vengono solitamente fritti in olio d’oliva, immergendoli interi e ben asciutti nell’olio di frittura caldo, senza alcuna panatura e lasciando intatto parte del picciolo per poterli mangiare facilmente anche con le mani, si servono ovviamente ancora caldi, con un pizzico di sale sopra e vengono utilizzati come contorni, non è insolito che nell’olio di frittura caldo, dopo i peperoni vengano cotte anche patate o altre verdure, che acquisteranno un leggero retrogusto proprio del friggitello.

Tipici della cucina campana e del centro Italia, i peperoni friggitelli o puparuoli friarielli come vengono chiamati in campania, da non confondere con i broccoli friarielli, sono dei piccoli peperoni verdi non piccanti anzi, dal gusto decisamente dolce.

Ingrediente gustoso e versatile, si prestano a tantissime preparazioni, nei primi piatti, come contorno, ma anche come antipasto e secondo.

Nel caso voleste rendere questa ricetta totalmente versatile potreste sostituire la nota sapida delle acciughe con dei capperi dissalati e delle noci.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

500 g Peperoni Friggitelli abbastanza grandi

150 g Ricotta a piacere mucca o bufala

4-5 Acciughe sottolio

4 cucchiai Grana Padano grattugiato

1 manciata Mandorla a lamelle

1 spicchio Aglio

Pangrattato

Prezzemolo

Sale

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta dei friggitelli ripieni lavate i friggitelli, eliminate il picciolo ed incideteli sulla lunghezza facendo attenzione a non romperli, ed eliminate tutti i semini.

Lavorate la ricotta insieme ai filetti di acciuga tritati, il Grana Padano grattugiato, le mandorle ed il prezzemolo, regolate di sale e pepe.

Riempite bene i friggitelli con il composto di ricotta aiutandovi con un cucchiaino piccolo, disponeteli su una pirofila cosparsa d’olio evo.

Mettete uno spicchio d’aglio sbucciato sul fondo, cospargete i friggitelli con pane grattugiato ed un filo d’olio.

Cuocete in forno a 180° per circa 30′, comunque fino a quando saranno belli morbidi e leggermente abbrustoliti in superficie.

Note

Per questa preparazione, scegliete dei peperoni friggitelli non troppo piccoli, proprio per facilitare l’operazione di pulizia e farcitura.