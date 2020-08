La frittata di cipolle è un secondo piatto facilissimo da preparare, uno dei classici intramontabili della cucina italiana che richiede pochissimi ingredienti, per un risultato sorprendente, ideale sia in estate che in inverno, è una ricetta particolarmente economica e alla portata di tutti.

Per la preparazione di questa ricetta abbiamo utilizzato le cipolle di Cannara, particolarmente dolci, morbide e digeribili, che rendono la frittata di cipolle un piatto adatto a tutti, per aggiungere ancora sapore, provate con foglioline di maggiorana fresca e Parmigiano Reggiano.

Potete preparare la frittata di cipolle in anticipo perché è buonissima anche fredda, perfetta per un pranzo al sacco goloso o da portare in ufficio.

La frittata di cipolle ha un posto speciale tra le preparazioni tipicamente italiane, tanto da trovare un ruolo anche nel cinema, negli anni settanta, con il film Il secondo tragico Fantozzi, questa ricetta è assurta a simbolo di un'”anarchia” all’interno delle mura domestiche, il ragioniere la gusta accompagnata da una birra gelata, seduto sulla poltrona, in biancheria intima, davanti la partita, è il simbolo di un rigetto di quelle regole sociali di buona creanza e di contegno borghese cui è costretto il ragionier tutti i giorni sul posto di lavoro.

La frittata entra nel cinema e nel modo di parlare degli italiani, sia che si voglia comunicare che si è fatto un guaio irreparabile, come irreparabili sono le uova ormai rotte, sia che si intenda il voler svicolare una discussione o cambiare le carte in tavola, “rivoltare la frittata”, la frittata è veramente un piatto che ogni famiglia prepara e personalizza a proprio piacimento, un vero piatto italiano.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

5 Uova

3 Cipolla dorata

20 g Parmigiano Reggiano

2 rametti Maggiorana fresca

Sale

4 cucchiai Olio extra vergine di oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della frittata di cipolle,sbucciate le cipolle e tagliatele a fette sottili con una mandolina.

Versate l’olio in una padella antiaderente da 24 cm di diametro e aggiungete le cipolle, salate e fate cuocere per circa 10-15 minuti, finché non saranno tenere, fate attenzione a non farle bruciare.

Nel frattempo rompete le uova in una ciotola, aggiungete le foglioline di maggiorana, il sale, il parmigiano e mescolate bene.

Versate il composto di uova sulle cipolle, amalgamate bene, coprite e fate cuocere per circa 10 minuti, finché le uova non si saranno rapprese.

Quando la frittata di cipolle sarà ben rappresa giratela aiutandovi con un piatto, rimettete nella padella e fate cuocere senza coperchio ancora per 7-8 minuti. Allontanate dal fuoco e servite.