Lo gnocco fritto alla modenese, al gnòc fret, in dialetto modenese, è una pasta fritta, che ricorda vagamente quella del pane, ma vuota all’interno, che solitamente viene servito con salumi e formaggi tipici della tradizione regionale, come il Prosciutto crudo di Parma, il culatello, il Parmigiano Reggiano e in ultimo, ma non meno importante, il pesto montanaro, un battuto crudo di lardo, aglio e rosmarino.

La ricetta che vi proponiamo è quella originale modenese (non l’unica ed inimitabile per carità), nell’impasto non è previsto il lievito, ma la sfogliatura caratteristica e il fatto di gonfiarsi come un bel palloncino a contatto con l’olio bollente, sono date dall’acqua frizzante ghiacciata e dallo strutto!

Abbiamo provato a sostituire lo strutto con l’olio, ma il risultato per quanto buono credeteci, non si avvicinava allo gnocco fritto tradizionale.

Quello che i modenesi chiamano gnocco fritto, a Bologna lo trovate come crescentine (che in provincia di Modena invece sono le tigelle), a Parma è la torta fritta e a Piacenza è il chisolino; insomma, tanti nomi, ma un solo prodotto, profondamente radicato nella cultura emiliana.

Servitelo con del buon Lambrusco di Sorbara e vi sembrerà di essere in vacanza in Emilia!

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Farina 0

60 ml Acqua frizzante ghiacciata

60 ml Latte freddo

1 cucchiaino Sale fino

20 g Strutto

2,5 l Olio Extravergine D’Oliva o di semi

Preparazione

Per preparare la ricetta dello gnocco fritto alla modenese, in una ciotola capiente unite la farina e un cucchiaino di sale.

Aggiungete l’acqua frizzante e poi il latte – entrambi devono essere belli freddi.

Amalgamate brevemente con una forchetta, poi aggiungete lo strutto. Impastate vigorosamente a mano all’interno della ciotola, fino a creare un panetto di impasto.

Trasferite il panetto su una spianatoia leggermente infarinata e impastate fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Spolverizzatelo di farina e stendetelo ad uno spessore di 2/3 mm.

Con la rotella col pizzo create dei rettangoli più o meno tutti delle stesse dimensioni, in modo da ricavare circa 30 pezzi di gnocco fritto.

Friggete i pezzi, pochi alla volta, in olio profondo e ben caldo – fate sempre la prova con un angolino dell’impasto – se l’olio è ben caldo il pezzettino di impasto riemergerà in 5 secondi e si gonfierà.

Fate cuocere ogni pezzetto circa 1 minuto per lato, poi scolateli e poggiateli su un foglio di carta assorbente.

Servite ancora caldi con salumi e formaggi.